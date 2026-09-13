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Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка

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Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 1
Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 2
Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 3
Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
NO JACKET REQUIRED
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 1
  • Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 2
  • Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 3
  • Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721957
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497817023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
NO JACKET REQUIRED
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sussudio, Only You Know And I Know, Long Long Way To Go, I Don't Wanna Know, One More Night, Don't Lose My Number, Who Said I Would, Doesn't Anybody Stay Together Anymore, Inside Out, Take Me Home, Sussudio (Live Berlin, 1990), Don't Lose My Number (Live Paris, 1997), Who Said I Would (Live Dallas, 1985), Long Long Way To Go (Live Paris, 1997), Only You Know And I Know (Live Europe, 1994), Easy Lover (Live Paris, 1997), Inside Out (Live Berlin, 1990), Doesn't Anybody Stay Together Anymore (Live
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка

4LP — лимитированный тираж 180-граммового чёрного винилового бокс-сета: альбом Фила Коллинза 1985 года. Обложка не требуется. Полностью изготовленный бокс-сет из 4 виниловых пластинок весом 180 г. Включает оригинальный альбом, ремастированный и записанный на половинной скорости в студии Abbey Road. Включает би-сайды, демо-записи и редкие живые выступления, впервые изданные на виниле. В продолжение подарочного винилового издания Both Sides ( All The Sides ) следующим подарочным виниловым изданием Фила Коллинза станет No Jacket Required ( Fully Tailored ), 40-летний юбилей которого исполнится в феврале 2025 года. Трек-лист основан на подарочном издании 2016 года с добавлением би-сайдов и раритетов, а также других живых выступлений, включая удивительную редкую версию исполнения Филом One More Night на фортепиано в британской телепрограмме Wogan в 1985 году. Роскошное издание из четырёх виниловых пластинок No Jacket Required: Fully Tailored отпечатано на 180-граммовом чёрном виниле и дополнено 20-страничным буклетом с новыми аннотациями и фотографиями. LP1 включает оригинальный альбом, ремастированный и записанный на половинной скорости в студии Abbey Road. LP2–4 включают коллекцию би-сайдов, концертных записей и редких выступлений впервые изданных на виниле, включая укороченное исполнение « One More Night » на концерте BBC и « Long, Long Way to Go » на фестивале Live Aid 13 июля 1985 года. No Jacket Required выпущенный в 1985 году, был третьим сольным альбомом Фила Коллинза, и смешал его фирменные эмоциональные баллады с сильными влияниями фанка и R&B. Хитовые синглы альбома — « Sussudio », « One More Night », « Don't Lose My Number » и « Take Me Home » — также стали основными продуктами его живых выступлений в последующие годы. No Jacket Required стал оглушительным мировым хитом, заняв первое место в 11 странах, включая Великобританию, США, Австралию, Канаду, Германию, Испанию и Швецию. Альбом получил три премии GRAMMY®: «Лучший альбом», «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» и «Продюсер года» для Коллинза. На сегодняшний день продано более 25 миллионов копий, он имеет бриллиантовый статус RIAA в США, стал 6-кратным платиновым в Великобритании и выиграл две премии Brit Awards — «Альбом года» и «Лучший сольный исполнитель». Альбом стал вторым по продажам альбомом 1985 года в Великобритании и пять недель подряд занимал первое место. « Sussudio » и « One More Night » заняли первое место в чартах США. Мировой тур «No Jacket Required » состоял из 85 концертов в 12 странах и завершился двумя специальными выступлениями на фестивале Live Aid 13 июля: на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и на стадионе имени Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии в тот же день.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497817023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
NO JACKET REQUIRED
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sussudio, Only You Know And I Know, Long Long Way To Go, I Don't Wanna Know, One More Night, Don't Lose My Number, Who Said I Would, Doesn't Anybody Stay Together Anymore, Inside Out, Take Me Home, Sussudio (Live Berlin, 1990), Don't Lose My Number (Live Paris, 1997), Who Said I Would (Live Dallas, 1985), Long Long Way To Go (Live Paris, 1997), Only You Know And I Know (Live Europe, 1994), Easy Lover (Live Paris, 1997), Inside Out (Live Berlin, 1990), Doesn't Anybody Stay Together Anymore (Live
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
4LP — лимитированный тираж 180-граммового чёрного винилового бокс-сета: альбом Фила Коллинза 1985 года. Обложка не требуется. Полностью изготовленный бокс-сет из 4 виниловых пластинок весом 180 г. Включает оригинальный альбом, ремастированный и записанный на половинной скорости в студии Abbey Road. Включает би-сайды, демо-записи и редкие живые выступления, впервые изданные на виниле. В продолжение подарочного винилового издания Both Sides ( All The Sides ) следующим подарочным виниловым изданием Фила Коллинза станет No Jacket Required ( Fully Tailored ), 40-летний юбилей которого исполнится в феврале 2025 года. Трек-лист основан на подарочном издании 2016 года с добавлением би-сайдов и раритетов, а также других живых выступлений, включая удивительную редкую версию исполнения Филом One More Night на фортепиано в британской телепрограмме Wogan в 1985 году. Роскошное издание из четырёх виниловых пластинок No Jacket Required: Fully Tailored отпечатано на 180-граммовом чёрном виниле и дополнено 20-страничным буклетом с новыми аннотациями и фотографиями. LP1 включает оригинальный альбом, ремастированный и записанный на половинной скорости в студии Abbey Road. LP2–4 включают коллекцию би-сайдов, концертных записей и редких выступлений впервые изданных на виниле, включая укороченное исполнение « One More Night » на концерте BBC и « Long, Long Way to Go » на фестивале Live Aid 13 июля 1985 года. No Jacket Required выпущенный в 1985 году, был третьим сольным альбомом Фила Коллинза, и смешал его фирменные эмоциональные баллады с сильными влияниями фанка и R&B. Хитовые синглы альбома — « Sussudio », « One More Night », « Don't Lose My Number » и « Take Me Home » — также стали основными продуктами его живых выступлений в последующие годы. No Jacket Required стал оглушительным мировым хитом, заняв первое место в 11 странах, включая Великобританию, США, Австралию, Канаду, Германию, Испанию и Швецию. Альбом получил три премии GRAMMY®: «Лучший альбом», «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение» и «Продюсер года» для Коллинза. На сегодняшний день продано более 25 миллионов копий, он имеет бриллиантовый статус RIAA в США, стал 6-кратным платиновым в Великобритании и выиграл две премии Brit Awards — «Альбом года» и «Лучший сольный исполнитель». Альбом стал вторым по продажам альбомом 1985 года в Великобритании и пять недель подряд занимал первое место. « Sussudio » и « One More Night » заняли первое место в чартах США. Мировой тур «No Jacket Required » состоял из 85 концертов в 12 странах и завершился двумя специальными выступлениями на фестивале Live Aid 13 июля: на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и на стадионе имени Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии в тот же день.


Теги товара: Поп-музыка
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Phil Collins - No Jacket Required (Box) (Half Speed) (0603497817023) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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