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Teddy Swims - I'Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Teddy Swims - I'Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка

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Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 1
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 2
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 3
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 4
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 5
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 6
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 7
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 8
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 9
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 10
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 11
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 12
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 13
Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Teddy Swims
Альбом (сингл)
I'Ve Tried Everything But Therapy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 1
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 2
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 3
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 4
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 5
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 6
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 7
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 8
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 9
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 10
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 11
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 12
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 13
  • Teddy Swims - I&#039;Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721955
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624827832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Teddy Swims
Альбом (сингл)
I'Ve Tried Everything But Therapy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Some Things I'll Never Know, Lose Control, What More Can I Say, The Door, Goodbye S Been Good To You, Last Communion, You Still Get To Me, Suitcase, Flame, Evergreen, Not Your Man, Funeral, Your Kind Of Crazy, Bad Dreams, Are You Even Real (feat. Giveon), Black & White (feat. Muni Long), Northern Lights, Guiltyit Ain T Easy, If You Ever Change Your Mind, She Got It (feat. Coco Jones & GloRilla), Hammer To The Heart, She Loves The Rain, Apple Juice, Tell Me, Growing Up Is Getting Old, Need You Mo
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Teddy Swims - I'Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка

Тедди Свимс завершает эпоху своего прорыва, выпустив «I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition)». Завершающая глава его дебютного альбома следует за колоссальным успехом частей 1 и 2, которые включали такие мировые хиты, как «Lose Control», «The Door» и «Bad Dreams». В этот специальный сборник вошла 31 песня, некоторые из которых впервые издаются на виниле, что позволяет полностью раскрыть весь потенциал дебютнного этапа Свимса. Лимитированное издание на молочно-прозрачном виниле с оранжевыми брызгами. Родившийся в Атланте музыкант был номинирован на премию «Грэмми», побил рекорды в Billboard Hot 100, совершил распроданный мировой тур и сотрудничал с такими артистами, как GIV?ON, Muni Long, Coco Jones, GloRilla и Thomas Rhett. Благодаря голосу, сочетающему в себе соул, поп, R&B и кантри, а также выступлениям на сценах от «Грэмми» до «Бритиш Интернешнл», Свимс превратился в один из самых динамичных голосов своего поколения.

Отзывы о товаре Teddy Swims - I'Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624827832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Teddy Swims
Альбом (сингл)
I'Ve Tried Everything But Therapy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Some Things I'll Never Know, Lose Control, What More Can I Say, The Door, Goodbye S Been Good To You, Last Communion, You Still Get To Me, Suitcase, Flame, Evergreen, Not Your Man, Funeral, Your Kind Of Crazy, Bad Dreams, Are You Even Real (feat. Giveon), Black & White (feat. Muni Long), Northern Lights, Guiltyit Ain T Easy, If You Ever Change Your Mind, She Got It (feat. Coco Jones & GloRilla), Hammer To The Heart, She Loves The Rain, Apple Juice, Tell Me, Growing Up Is Getting Old, Need You Mo
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Тедди Свимс завершает эпоху своего прорыва, выпустив «I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition)». Завершающая глава его дебютного альбома следует за колоссальным успехом частей 1 и 2, которые включали такие мировые хиты, как «Lose Control», «The Door» и «Bad Dreams». В этот специальный сборник вошла 31 песня, некоторые из которых впервые издаются на виниле, что позволяет полностью раскрыть весь потенциал дебютнного этапа Свимса. Лимитированное издание на молочно-прозрачном виниле с оранжевыми брызгами. Родившийся в Атланте музыкант был номинирован на премию «Грэмми», побил рекорды в Billboard Hot 100, совершил распроданный мировой тур и сотрудничал с такими артистами, как GIV?ON, Muni Long, Coco Jones, GloRilla и Thomas Rhett. Благодаря голосу, сочетающему в себе соул, поп, R&B и кантри, а также выступлениям на сценах от «Грэмми» до «Бритиш Интернешнл», Свимс превратился в один из самых динамичных голосов своего поколения.
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