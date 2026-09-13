Teddy Swims - I'Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Teddy Swims - I'Ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition) (Coloured) (0093624827832) виниловая пластинка
Тедди Свимс завершает эпоху своего прорыва, выпустив «I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition)». Завершающая глава его дебютного альбома следует за колоссальным успехом частей 1 и 2, которые включали такие мировые хиты, как «Lose Control», «The Door» и «Bad Dreams». В этот специальный сборник вошла 31 песня, некоторые из которых впервые издаются на виниле, что позволяет полностью раскрыть весь потенциал дебютнного этапа Свимса. Лимитированное издание на молочно-прозрачном виниле с оранжевыми брызгами. Родившийся в Атланте музыкант был номинирован на премию «Грэмми», побил рекорды в Billboard Hot 100, совершил распроданный мировой тур и сотрудничал с такими артистами, как GIV?ON, Muni Long, Coco Jones, GloRilla и Thomas Rhett. Благодаря голосу, сочетающему в себе соул, поп, R&B и кантри, а также выступлениям на сценах от «Грэмми» до «Бритиш Интернешнл», Свимс превратился в один из самых динамичных голосов своего поколения.
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