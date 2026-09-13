Top.Mail.Ru
Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка - фото 1
Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alden Tyrell
Альбом (сингл)
Times Like These (1999 - 2006)
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка - фото 1
  • Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721949
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8718723284301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alden Tyrell
Альбом (сингл)
Times Like These (1999 - 2006)
Жанр
Диско
Трек-лист
Phaze Me, Odessa Theme, Love Explosion, Knockers, Mindless, Voyagers End, Rendez Vous At Rimini, Disco Lunar Module, Hills Of Honolulu
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Phaze Me, Odessa Theme, Love Explosion, Knockers, Mindless, Voyagers End, Rendez Vous At Rimini, Disco Lunar Module, Hills Of Honolulu

Отзывы о товаре Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8718723284301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alden Tyrell
Альбом (сингл)
Times Like These (1999 - 2006)
Жанр
Диско
Трек-лист
Phaze Me, Odessa Theme, Love Explosion, Knockers, Mindless, Voyagers End, Rendez Vous At Rimini, Disco Lunar Module, Hills Of Honolulu
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Phaze Me, Odessa Theme, Love Explosion, Knockers, Mindless, Voyagers End, Rendez Vous At Rimini, Disco Lunar Module, Hills Of Honolulu
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alden Tyrell - Times Like These (1999 - 2006) (8718723284301) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...