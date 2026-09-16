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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2)

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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 1
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 2
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 3
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Материал рукояти
сталь
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 1
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 2
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 3
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2)
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х5
Вес, кг.
2.3

Описание товара Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2)

Кувалда KRAFTOOL 2009-2, предназначена для слесарно-монтажных работ. Рукоятка армирована стальными стержнями. Кованая инструментальная сталь. Закалено токами высокой частоты. Удобная рукоять с прорезиненным хватом и утолщением на конце исключает выскальзывание инструмента даже при сильном замахе. Боек надежно насажен и расклинен.



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Отзывы о товаре Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда KRAFTOOL 2009-2, предназначена для слесарно-монтажных работ. Рукоятка армирована стальными стержнями. Кованая инструментальная сталь. Закалено токами высокой частоты. Удобная рукоять с прорезиненным хватом и утолщением на конце исключает выскальзывание инструмента даже при сильном замахе. Боек надежно насажен и расклинен.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рукояткой (2009-2) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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