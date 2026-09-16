Заклепочник компактный двуручный ЗУБР МХ500, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, Профессионал (31032)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 721905
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Загружаем...
1 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4 шт; Накидной ключ, 10 мм - 1 шт; Контейнер для отработанных заклепок - 1 шт.
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х4
Вес, г.
746
Описание товара Заклепочник компактный двуручный ЗУБР МХ500, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, Профессионал (31032)
Компактный двуручный заклепочник ЗУБР Т-48 Профессионал 31032_z01 применяется для создания неразъемных соединений из различных материалов. Используется с алюминиевыми, стальными и нержавеющими заклепками. Надежный инструмент для создания неразъемных соединений. Двухрычажная конструкция многократно уменьшает прилагаемое усилие и снижает утомляемость при длительной работе. Регулятор хода цангового механизма увеличивает усилие и позволяет работать с заклепками из стали и нержавеющей стали. Губки из закаленной стали 40X обеспечивают высокий ресурс работы. Литой усиленный корпус повышает надежность и долговечность инструмента. Контейнер для отработанных заклепок повышает комфорт при работе
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4 шт; Накидной ключ, 10 мм - 1 шт; Контейнер для отработанных заклепок - 1 шт.
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Компактный двуручный заклепочник ЗУБР Т-48 Профессионал 31032_z01 применяется для создания неразъемных соединений из различных материалов. Используется с алюминиевыми, стальными и нержавеющими заклепками. Надежный инструмент для создания неразъемных соединений. Двухрычажная конструкция многократно уменьшает прилагаемое усилие и снижает утомляемость при длительной работе. Регулятор хода цангового механизма увеличивает усилие и позволяет работать с заклепками из стали и нержавеющей стали. Губки из закаленной стали 40X обеспечивают высокий ресурс работы. Литой усиленный корпус повышает надежность и долговечность инструмента. Контейнер для отработанных заклепок повышает комфорт при работе
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник компактный двуручный ЗУБР МХ500, 2.4 - 4.8 мм, 290 мм, Профессионал (31032) - данный товар вы можете купить по цене 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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