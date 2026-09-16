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Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)

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Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 11
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 12
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 13
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 11
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 12
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 13
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721894
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х13
Вес, кг.
4.9

Описание товара Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)

Инструмент для быстрого и производительного бурения и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Универсальный инструмент для домашнего использования с возможностью выполнения отверстий до 24 мм Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
750
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент для быстрого и производительного бурения и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве. Универсальный инструмент для домашнего использования с возможностью выполнения отверстий до 24 мм Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750) - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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