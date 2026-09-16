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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150)

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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 1
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 2
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 3
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 1
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 2
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 3
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Частота измерений
0-150 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х10х3
Вес, г.
261

Описание товара Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150)

Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-150 150 мм 34514-150 изготовлен в соответствии с ГОСТ 166-89, обеспечивает высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Изготовлен из высококачественной закаленной стали; Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.

Отзывы о товаре Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Частота измерений
0-150 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Описание
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-150 150 мм 34514-150 изготовлен в соответствии с ГОСТ 166-89, обеспечивает высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Изготовлен из высококачественной закаленной стали; Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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