Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 721884
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 280 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Частота измерений
0-150 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х10х3
Вес, г.
261
Описание товара Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150)
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-150 150 мм 34514-150 изготовлен в соответствии с ГОСТ 166-89, обеспечивает высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Изготовлен из высококачественной закаленной стали; Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Частота измерений
0-150 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Россия
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-150 150 мм 34514-150 изготовлен в соответствии с ГОСТ 166-89, обеспечивает высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Изготовлен из высококачественной закаленной стали; Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-150, 150 мм, Профессионал (34514-150) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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