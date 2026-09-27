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Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка

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Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка - фото 1
Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка - фото 2
Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LUNATIC SOUL
Альбом (сингл)
The World Under Unsun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка - фото 1
  • Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка - фото 2
  • Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029426816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LUNATIC SOUL
Альбом (сингл)
The World Under Unsun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The World Under Unsun, Loop Of Fate, Good Memories Don T Want To Die, Monsters, The Prophecy, Mind Obscured, Heart Eclipsed, Torn In Two, Hands Made of Lead, Ardour, Game Called Life, Confession, Parallels, Self in Distorted Glass, The New End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка

Lunatic Soul, сайд-проект вокалиста и бас-гитариста группы Riverside Мариуша Дуды, анонсировали свой новый, восьмой, студийный альбом «The World Under Unsun». Издание на 180 г виниле в гейтфолде. «The World Under Unsun» знаменует собой заключительную главу целостной истории, состоящей из восьми альбомов, под названием «The Circle of Life and Death», в которой одинокий художник-путешественник путешествует между жизнью и смертью. «The World Under Unsun» — первый двойной альбом Lunatic Soul, включающий 14 треков общей продолжительностью почти 90 минут, представляющих собой разнообразный и глубоко атмосферный прог-рок.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029426816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LUNATIC SOUL
Альбом (сингл)
The World Under Unsun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The World Under Unsun, Loop Of Fate, Good Memories Don T Want To Die, Monsters, The Prophecy, Mind Obscured, Heart Eclipsed, Torn In Two, Hands Made of Lead, Ardour, Game Called Life, Confession, Parallels, Self in Distorted Glass, The New End
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Lunatic Soul, сайд-проект вокалиста и бас-гитариста группы Riverside Мариуша Дуды, анонсировали свой новый, восьмой, студийный альбом «The World Under Unsun». Издание на 180 г виниле в гейтфолде. «The World Under Unsun» знаменует собой заключительную главу целостной истории, состоящей из восьми альбомов, под названием «The Circle of Life and Death», в которой одинокий художник-путешественник путешествует между жизнью и смертью. «The World Under Unsun» — первый двойной альбом Lunatic Soul, включающий 14 треков общей продолжительностью почти 90 минут, представляющих собой разнообразный и глубоко атмосферный прог-рок.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lunatic Soul - The World Under Unsun (0198029426816) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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