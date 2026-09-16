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At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка

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At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 1
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 2
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 3
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 4
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 5
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 6
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 7
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
At The Gates
Альбом (сингл)
Terminal Spirit Disease
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 1
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 2
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 3
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 4
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 5
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 6
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 7
  • At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056816016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
At The Gates
Альбом (сингл)
Terminal Spirit Disease
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Swarm, Terminal Spirit Disease, And The World Returned, Forever Blind, The Fevered Circle, The Beautiful Wound, All Life Ends (Live), The Burning Darkness (Live), Kingdom Gone (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка

Лимитированное виниловое издание альбома «Terminal Spirit Disease» группы At The Gates. Издание выпущено в 2024 году лейблом Peaceville и приурочено к 30-летию альбома.

Отзывы о товаре At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056816016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
At The Gates
Альбом (сингл)
Terminal Spirit Disease
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Swarm, Terminal Spirit Disease, And The World Returned, Forever Blind, The Fevered Circle, The Beautiful Wound, All Life Ends (Live), The Burning Darkness (Live), Kingdom Gone (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное виниловое издание альбома «Terminal Spirit Disease» группы At The Gates. Издание выпущено в 2024 году лейблом Peaceville и приурочено к 30-летию альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


At The Gates - Terminal Spirit Disease (Coloured) (0801056816016) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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