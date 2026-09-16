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Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка

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Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 &amp; 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - фото 1
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 &amp; 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 &amp; 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - фото 1
  • Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 &amp; 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.9&0
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract

Отзывы о товаре Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.9&0
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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