Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 721835
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.9&0
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257038616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Special Herbs – Vols.9&0
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vinca Rosea, Burdock Root, Vervain, Bergamont, Podina, “Untitled” (Meditation), Coltsfoot Leaf, Orris Root Powder, Passion Flower, Yellow Dock, Datura Stramonium, Coca Leaf, Peach Extract
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mf Doom - Metal Fingers Presents: Special Herbs Vol.9 & 0 (Coloured) (0826257038616) виниловая пластинка