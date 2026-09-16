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Ost - Civil War (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - Civil War (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка

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Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 3
Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Civil War
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - Civil War (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ost - Civil War (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A24 Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A24 Music
Barcode
[0617308079074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Civil War
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Silver Apples–Lovefingers, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Headshot, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Execution, Suicide–Rocket USA, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Flashback, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Refugees, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Lost, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Aftermath, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Twilight Zone, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Address, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Camp, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Body Pit, Sturgill Simpson–Breakers Roar, Ben Salisbur
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Civil War (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Silver Apples–Lovefingers, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Headshot, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Execution, Suicide–Rocket USA, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Flashback, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Refugees, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Lost, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Aftermath, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Twilight Zone, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Address, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Camp, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Body Pit, Sturgill Simpson–Breakers Roar, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Moving Out, Suicide–Dream Baby Dream

Отзывы о товаре Ost - Civil War (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A24 Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A24 Music
Barcode
[0617308079074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Civil War
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Silver Apples–Lovefingers, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Headshot, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Execution, Suicide–Rocket USA, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Flashback, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Refugees, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Lost, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Aftermath, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Twilight Zone, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Address, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Camp, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Body Pit, Sturgill Simpson–Breakers Roar, Ben Salisbur
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Silver Apples–Lovefingers, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Headshot, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Execution, Suicide–Rocket USA, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Flashback, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Refugees, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Lost, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Aftermath, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Twilight Zone, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Address, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Camp, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Body Pit, Sturgill Simpson–Breakers Roar, Ben Salisbury And Geoff Barrow–Moving Out, Suicide–Dream Baby Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Civil War (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (Coloured) (0617308079074) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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