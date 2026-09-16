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Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка

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Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bronx Lotta Finale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[7141252644505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bronx Lotta Finale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[7141252644505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bronx Lotta Finale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Atomic Contamination, Starlights, Danger Ahead, Mystical Nights, A Sad Kiss, Night Terror, Transformation (Version 2), A Sad Kiss (Version 3), Lilith Theme (Version 2), Night Terror (Version 3), A Sad Kiss (Version 4), Transformation, Rainbow Eyes, Sneack Attack, Night Terror (Version 4), A Sad Kiss (Version 2), Transformation (Version 3), Mental Apocalypse, Deadly Waiting, Night Terror ( Version 2), Lilith Theme, Fear and Death


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Endgame - Bronx Lotta Finale (Carlo Maria Cordio) (7141252644505) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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