Ost - Friday The 13Th Part Ii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977642) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th Part Ii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721796
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th Part Ii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flashback, Alice Hangs Up, Keep A Cool Head (Main Title), Prowler, RaGets Cursed, Terry Looks For Muffin, Jeff And Sandy Are Watched, The Chase / Sheriff Visits Villa Jason, Terry In Lake / Dolly In, Scott Out, Vickie Is Watched / Jason At Door, Vickie Goes Up, Jason and Paul Meet, Ragtop And Running Ragged, Ginny Under The Bed, Ginny Visits Villa Jason, Who's At The Door, Return To Chez Jason
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Friday The 13Th Part Ii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977642) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flashback, Alice Hangs Up, Keep A Cool Head (Main Title), Prowler, RaGets Cursed, Terry Looks For Muffin, Jeff And Sandy Are Watched, The Chase / Sheriff Visits Villa Jason, Terry In Lake / Dolly In, Scott Out, Vickie Is Watched / Jason At Door, Vickie Goes Up, Jason and Paul Meet, Ragtop And Running Ragged, Ginny Under The Bed, Ginny Visits Villa Jason, Who's At The Door, Return To Chez Jason
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13Th Part Ii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flashback, Alice Hangs Up, Keep A Cool Head (Main Title), Prowler, RaGets Cursed, Terry Looks For Muffin, Jeff And Sandy Are Watched, The Chase / Sheriff Visits Villa Jason, Terry In Lake / Dolly In, Scott Out, Vickie Is Watched / Jason At Door, Vickie Goes Up, Jason and Paul Meet, Ragtop And Running Ragged, Ginny Under The Bed, Ginny Visits Villa Jason, Who's At The Door, Return To Chez Jason
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flashback, Alice Hangs Up, Keep A Cool Head (Main Title), Prowler, RaGets Cursed, Terry Looks For Muffin, Jeff And Sandy Are Watched, The Chase / Sheriff Visits Villa Jason, Terry In Lake / Dolly In, Scott Out, Vickie Is Watched / Jason At Door, Vickie Goes Up, Jason and Paul Meet, Ragtop And Running Ragged, Ginny Under The Bed, Ginny Visits Villa Jason, Who's At The Door, Return To Chez Jason
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Ost - Friday The 13Th Part Ii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977642) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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