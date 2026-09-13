Ost - Friday The 13Th Part Ii (Harry Manfredini) (Coloured) (0850068977642) виниловая пластинка

Трек-лист

Flashback, Alice Hangs Up, Keep A Cool Head (Main Title), Prowler, RaGets Cursed, Terry Looks For Muffin, Jeff And Sandy Are Watched, The Chase / Sheriff Visits Villa Jason, Terry In Lake / Dolly In, Scott Out, Vickie Is Watched / Jason At Door, Vickie Goes Up, Jason and Paul Meet, Ragtop And Running Ragged, Ginny Under The Bed, Ginny Visits Villa Jason, Who's At The Door, Return To Chez Jason