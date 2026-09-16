Top.Mail.Ru
Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка - фото 1
Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Forgetting You Is Like Breathing Water
Альбом (сингл)
Forgetting You Is Like Breathing Water
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка - фото 1
  • Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5061041820601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Forgetting You Is Like Breathing Water
Альбом (сингл)
Forgetting You Is Like Breathing Water
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Happy Death, Flesh Of Lost Summers, The Light At The End, Partings, A Collapse Of Horses, The Mountains Are A Dream That Calls To Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Happy Death, Flesh Of Lost Summers, The Light At The End, Partings, A Collapse Of Horses, The Mountains Are A Dream That Calls To Me

Отзывы о товаре Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5061041820601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Forgetting You Is Like Breathing Water
Альбом (сингл)
Forgetting You Is Like Breathing Water
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Happy Death, Flesh Of Lost Summers, The Light At The End, Partings, A Collapse Of Horses, The Mountains Are A Dream That Calls To Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Happy Death, Flesh Of Lost Summers, The Light At The End, Partings, A Collapse Of Horses, The Mountains Are A Dream That Calls To Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Forgetting You Is Like Breathing Water - Forgetting You Is Like Breathing Water (5061041820601) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...