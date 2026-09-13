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Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка

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Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 1
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 2
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 3
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 4
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 5
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 6
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 7
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 1
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 2
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 3
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 4
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 5
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 6
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 7
  • Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721786
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Характеристики

Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070045615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Here To Die, Weight Beneath My Sin, Wrecking Ball, Battle Born, Cradle To The Grave, Matter Of Time, The Agony Of Regret, Cold, Let This Go, My Heart Lied, A Day In My Life, House Of The Rising Sun
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Here To Die, Weight Beneath My Sin, Wrecking Ball, Battle Born, Cradle To The Grave, Matter Of Time, The Agony Of Regret, Cold, Let This Go, My Heart Lied, A Day In My Life, House Of The Rising Sun

Отзывы о товаре Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2 (Coloured) (0846070045615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070045615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.2
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Here To Die, Weight Beneath My Sin, Wrecking Ball, Battle Born, Cradle To The Grave, Matter Of Time, The Agony Of Regret, Cold, Let This Go, My Heart Lied, A Day In My Life, House Of The Rising Sun
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Here To Die, Weight Beneath My Sin, Wrecking Ball, Battle Born, Cradle To The Grave, Matter Of Time, The Agony Of Regret, Cold, Let This Go, My Heart Lied, A Day In My Life, House Of The Rising Sun
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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