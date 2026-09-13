Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка
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Описание товара Five Finger Death Punch - Best Of, Volume Ii (Coloured) (0810202530157) виниловая пластинка
В честь 20-летия мультиплатиновой хард-рок-группы Five Finger Death Punch выходит дополнение к «Best of Volume 1»? вышедшему по всему миру 18 июля, — «Best Of Volume 2». Это вторая часть сборника самых известных хитов, перезаписанных группой. Вместе эти два альбома переосмысливают впечатляющую историю группы. Издание на цветном виниле. В сборник «Best Of Volume 2» вошла совершенно новая версия песни «The End» с Babymetal. Этот релиз отдаёт дань уважения прошлому группы и одновременно устремляется на всех парах в будущее. С более чем 8 миллиардами прослушиваний, 16 хитами №1 на Active Rock Radio и внушительным каталогом золотых и платиновых релизов, сертифицированных RIAA, Five Finger Death Punch является одной из доминирующих сил в роке
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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