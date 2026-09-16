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Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка

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Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 1
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 2
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 3
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 4
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 5
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 6
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 7
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 8
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 9
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 10
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 11
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 12
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 13
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 14
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 15
Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Northman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 7
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 8
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 9
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 10
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 11
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 12
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 13
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 14
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 15
  • Ost - The Northman (Robin Carolan &amp; Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
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В наличии
Код товара: 721782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563151419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Northman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Approaching Hrafnsey, The King, Entering The Temple, Last Teardrop, Blood Tree, Part 1, Strike, Brother, Escape, I Will Avenge You, Father, The Land Of The Rus, A Burning Barn, Seeress, Raven's Omen, Storm At Sea / Yggdrasill, Iceland, I Will Save You, Mother, Slave Work, Gu?r?n, Follow The Vixen's Tail, He-Witch, Draugr, Mound Dweller, To The Games, Birch Woods, First Of Many, Trollish Sorcery, Svi? Night, Part 1, Svi? Night, Part 2, I Am Your Death, Come Morning, I Am His Vengeance, ??inn, Val
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка

«Роб хотел, чтобы мир « Северянина» ощущался суровым и неуютным, чтобы всё вокруг ощущалось застывшим в грязи и засохшей крови, поэтому было крайне важно, чтобы музыка отражала это». Композиторы Робин Кэролан (Tri-Angle Records) и Себастьян Гейнсборо (Vessel) получили задачу эпических масштабов, когда режиссёр Роб Эггерс (The VVitch, The Lighthouse) попросил их создать музыку для своего амбициозного и долгожданного нового фильма «Северянин», выход которого запланирован на 22 апреля. Им нужно было создать музыку, которая одновременно отдавала бы дань уважения обширным исследованиям, проведённым для того, чтобы воссоздать подлинность этого исторического произведения эпохи викингов, и дополняла бы кинематографический максимализм фильма для современной аудитории. Художники пробудили в себе всю глубину своего творчества, и получившийся альбом представляет собой великолепную звуковую картину, помещающую слушателя прямо в центр фильма.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563151419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Northman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Approaching Hrafnsey, The King, Entering The Temple, Last Teardrop, Blood Tree, Part 1, Strike, Brother, Escape, I Will Avenge You, Father, The Land Of The Rus, A Burning Barn, Seeress, Raven's Omen, Storm At Sea / Yggdrasill, Iceland, I Will Save You, Mother, Slave Work, Gu?r?n, Follow The Vixen's Tail, He-Witch, Draugr, Mound Dweller, To The Games, Birch Woods, First Of Many, Trollish Sorcery, Svi? Night, Part 1, Svi? Night, Part 2, I Am Your Death, Come Morning, I Am His Vengeance, ??inn, Val
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
«Роб хотел, чтобы мир « Северянина» ощущался суровым и неуютным, чтобы всё вокруг ощущалось застывшим в грязи и засохшей крови, поэтому было крайне важно, чтобы музыка отражала это». Композиторы Робин Кэролан (Tri-Angle Records) и Себастьян Гейнсборо (Vessel) получили задачу эпических масштабов, когда режиссёр Роб Эггерс (The VVitch, The Lighthouse) попросил их создать музыку для своего амбициозного и долгожданного нового фильма «Северянин», выход которого запланирован на 22 апреля. Им нужно было создать музыку, которая одновременно отдавала бы дань уважения обширным исследованиям, проведённым для того, чтобы воссоздать подлинность этого исторического произведения эпохи викингов, и дополняла бы кинематографический максимализм фильма для современной аудитории. Художники пробудили в себе всю глубину своего творчества, и получившийся альбом представляет собой великолепную звуковую картину, помещающую слушателя прямо в центр фильма.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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