Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ost - The Northman (Robin Carolan & Sebastian Gainsborough) (Coloured) (0843563151419) виниловая пластинка
«Роб хотел, чтобы мир « Северянина» ощущался суровым и неуютным, чтобы всё вокруг ощущалось застывшим в грязи и засохшей крови, поэтому было крайне важно, чтобы музыка отражала это». Композиторы Робин Кэролан (Tri-Angle Records) и Себастьян Гейнсборо (Vessel) получили задачу эпических масштабов, когда режиссёр Роб Эггерс (The VVitch, The Lighthouse) попросил их создать музыку для своего амбициозного и долгожданного нового фильма «Северянин», выход которого запланирован на 22 апреля. Им нужно было создать музыку, которая одновременно отдавала бы дань уважения обширным исследованиям, проведённым для того, чтобы воссоздать подлинность этого исторического произведения эпохи викингов, и дополняла бы кинематографический максимализм фильма для современной аудитории. Художники пробудили в себе всю глубину своего творчества, и получившийся альбом представляет собой великолепную звуковую картину, помещающую слушателя прямо в центр фильма.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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