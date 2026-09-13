Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка
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Описание товара Eartheater - Phoenix: La Petit Mort Edition (Coloured) (0756029613348) виниловая пластинка
В прошлом году Eartheater выпустила свой последний альбом Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin на лейбле Pan. После выпуска полностью переработанной версии альбома Phoenix: La Petite Mort Edition Pan теперь представляет специальное издание на цветном виниле. Изначально задуманный как «сонный» микс для журнала Crack Magazine, Eartheater переработала весь свой альбом Phoenix в цельную эмбиентную версию. «Это Феникс, сжимающийся, раздевающийся и деформирующийся, словно частицы углерода под тяжестью валунов, сложенных в шелковистую почву, и разлагающийся. Она складывается снова и снова, как рулоны молодого липкого камня. Это один цикл REM-фазы. Я предлагаю слушать Phoenix: La Petite Mort Edition во сне после кульминации. Вы — влажный пепел, размазанный по наволочке». – Eartheater
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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