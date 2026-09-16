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Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка

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Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 1
Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 2
Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 3
Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 4
Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drei Farben House
Альбом (сингл)
Supreme Beats Series
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 1
  • Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 2
  • Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 3
  • Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 4
  • Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648412311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drei Farben House
Альбом (сингл)
Supreme Beats Series
Жанр
House
Трек-лист
I'm Remaining Here, Material Detective, Karyn's Dance, Smother, Here (Knowledge And Wisdom), Breakfast Rush
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка

«Континуум соулпопа» — Арно Раффайнер. Шесть песен, одна звуковая подпись, одно видение. Серия Supreme Beats от Drei Farben House — это альбом который прочно стоит в традициях больших пластинок эпохи диско: виниловая пластинка, полная ударных и риффов, настолько много, насколько могут вместить две стороны в потрясающем качестве звука. Альбом — последняя работа Михаэля Зигле, берлинского продюсера и владельца лейбла Tenderpark Records. Спустя 13 лет после первого полноформатного альбома Drei Farben House на известном лейбле Force Tracks, в нем приняли участие певец и автор песен Mavin и никто иной, как Роберт Оуэнс, чей голос навсегда изменил хаус-музыку. Фирменная звуковая элегантность Drei Farben House идеально сочетается с тембром голоса человека, стоящего за треком Mysteries Of Love от Fingers Inc. Работа Зигле как продюсера заключается не столько в переворачивании этого богатого наследия с ног на голову, сколько в его совершенствовании и создании в этой области собственного уникального пространства. Название открывающей композиции с Оуэнсом говорит само за себя: «Я остаюсь здесь». И Supreme Beats Series приглашает вас тоже прийти и остаться здесь, в убежище стиля и фанка. Пластинка предлагает плотные слои ритма, винтажные звуки клавишных, гитарные риффы и вокальные сэмплы, создающие многоголосый диалог. Нельзя забывать и о выразительных, скорее поющих, чем шагающих басовых линиях, исполненных самим Майклом Сиглом на бас-гитаре. Информация о новом релизе: Supreme Beats Series можно рассматривать как срез времени и пространства. Он позволяет вам внимательнее взглянуть на настоящее в гораздо более масштабной картине, как в эстетическом, так и в социальном плане. Сигл использует лексику хаус-музыки таким образом, что выходит за рамки её понимания как просто жанра и говорит об исторической эволюции и глубоких корнях этой музыки как движения. Его записи черпают вдохновение из хитов Motown 60-х, а также из «голубоглазого соула» 80-х. В них можно обнаружить влияния от филадельфийской додискотечной лихорадки до нью-джек-свинга и вплоть до расцвета хаус-поп-див, штурмовавших чарты. Проводя эти границы, Зигл намеренно открывает пространство для новаторского континуума соул-попа. В 1950-х годах американский журнал Vogue высказался о творчестве Коко Шанель и его непреходящем влиянии на моду и дизайн. Они утверждали, что это «бесконечное разнообразие в узких рамках», и, конечно же, имели в виду это как комплимент. Майкл Зигл любит думать о Drei Farben House подобным образом. И вам тоже следует так думать.

Отзывы о товаре Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648412311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drei Farben House
Альбом (сингл)
Supreme Beats Series
Жанр
House
Трек-лист
I'm Remaining Here, Material Detective, Karyn's Dance, Smother, Here (Knowledge And Wisdom), Breakfast Rush
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Континуум соулпопа» — Арно Раффайнер. Шесть песен, одна звуковая подпись, одно видение. Серия Supreme Beats от Drei Farben House — это альбом который прочно стоит в традициях больших пластинок эпохи диско: виниловая пластинка, полная ударных и риффов, настолько много, насколько могут вместить две стороны в потрясающем качестве звука. Альбом — последняя работа Михаэля Зигле, берлинского продюсера и владельца лейбла Tenderpark Records. Спустя 13 лет после первого полноформатного альбома Drei Farben House на известном лейбле Force Tracks, в нем приняли участие певец и автор песен Mavin и никто иной, как Роберт Оуэнс, чей голос навсегда изменил хаус-музыку. Фирменная звуковая элегантность Drei Farben House идеально сочетается с тембром голоса человека, стоящего за треком Mysteries Of Love от Fingers Inc. Работа Зигле как продюсера заключается не столько в переворачивании этого богатого наследия с ног на голову, сколько в его совершенствовании и создании в этой области собственного уникального пространства. Название открывающей композиции с Оуэнсом говорит само за себя: «Я остаюсь здесь». И Supreme Beats Series приглашает вас тоже прийти и остаться здесь, в убежище стиля и фанка. Пластинка предлагает плотные слои ритма, винтажные звуки клавишных, гитарные риффы и вокальные сэмплы, создающие многоголосый диалог. Нельзя забывать и о выразительных, скорее поющих, чем шагающих басовых линиях, исполненных самим Майклом Сиглом на бас-гитаре. Информация о новом релизе: Supreme Beats Series можно рассматривать как срез времени и пространства. Он позволяет вам внимательнее взглянуть на настоящее в гораздо более масштабной картине, как в эстетическом, так и в социальном плане. Сигл использует лексику хаус-музыки таким образом, что выходит за рамки её понимания как просто жанра и говорит об исторической эволюции и глубоких корнях этой музыки как движения. Его записи черпают вдохновение из хитов Motown 60-х, а также из «голубоглазого соула» 80-х. В них можно обнаружить влияния от филадельфийской додискотечной лихорадки до нью-джек-свинга и вплоть до расцвета хаус-поп-див, штурмовавших чарты. Проводя эти границы, Зигл намеренно открывает пространство для новаторского континуума соул-попа. В 1950-х годах американский журнал Vogue высказался о творчестве Коко Шанель и его непреходящем влиянии на моду и дизайн. Они утверждали, что это «бесконечное разнообразие в узких рамках», и, конечно же, имели в виду это как комплимент. Майкл Зигл любит думать о Drei Farben House подобным образом. И вам тоже следует так думать.
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Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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