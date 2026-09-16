Описание товара Drei Farben House - Supreme Beats Series (4251648412311) виниловая пластинка

«Континуум соулпопа» — Арно Раффайнер. Шесть песен, одна звуковая подпись, одно видение. Серия Supreme Beats от Drei Farben House — это альбом который прочно стоит в традициях больших пластинок эпохи диско: виниловая пластинка, полная ударных и риффов, настолько много, насколько могут вместить две стороны в потрясающем качестве звука. Альбом — последняя работа Михаэля Зигле, берлинского продюсера и владельца лейбла Tenderpark Records. Спустя 13 лет после первого полноформатного альбома Drei Farben House на известном лейбле Force Tracks, в нем приняли участие певец и автор песен Mavin и никто иной, как Роберт Оуэнс, чей голос навсегда изменил хаус-музыку. Фирменная звуковая элегантность Drei Farben House идеально сочетается с тембром голоса человека, стоящего за треком Mysteries Of Love от Fingers Inc. Работа Зигле как продюсера заключается не столько в переворачивании этого богатого наследия с ног на голову, сколько в его совершенствовании и создании в этой области собственного уникального пространства. Название открывающей композиции с Оуэнсом говорит само за себя: «Я остаюсь здесь». И Supreme Beats Series приглашает вас тоже прийти и остаться здесь, в убежище стиля и фанка. Пластинка предлагает плотные слои ритма, винтажные звуки клавишных, гитарные риффы и вокальные сэмплы, создающие многоголосый диалог. Нельзя забывать и о выразительных, скорее поющих, чем шагающих басовых линиях, исполненных самим Майклом Сиглом на бас-гитаре. Информация о новом релизе: Supreme Beats Series можно рассматривать как срез времени и пространства. Он позволяет вам внимательнее взглянуть на настоящее в гораздо более масштабной картине, как в эстетическом, так и в социальном плане. Сигл использует лексику хаус-музыки таким образом, что выходит за рамки её понимания как просто жанра и говорит об исторической эволюции и глубоких корнях этой музыки как движения. Его записи черпают вдохновение из хитов Motown 60-х, а также из «голубоглазого соула» 80-х. В них можно обнаружить влияния от филадельфийской додискотечной лихорадки до нью-джек-свинга и вплоть до расцвета хаус-поп-див, штурмовавших чарты. Проводя эти границы, Зигл намеренно открывает пространство для новаторского континуума соул-попа. В 1950-х годах американский журнал Vogue высказался о творчестве Коко Шанель и его непреходящем влиянии на моду и дизайн. Они утверждали, что это «бесконечное разнообразие в узких рамках», и, конечно же, имели в виду это как комплимент. Майкл Зигл любит думать о Drei Farben House подобным образом. И вам тоже следует так думать.