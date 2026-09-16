Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Drei Farben House - Fluency Fabrics (4260038316702) виниловая пластинка
Всю свою жизнь берлинский музыкант Drei Farben House был очарован художественными концепциями повторения и модификации сходств. Небольшие, но точные и ощутимые вариации (музыкальных) тем завораживали его на протяжении всей жизни как любителя танцевальной поп-музыки. Художественная концепция почерка подвергалась сомнению в мире изобразительных искусств, и это вполне оправдано, но Михаэль Зигл, он же Drei Farben House, оставался убежденным сторонником этого художественного принципа, который, по его мнению, привел к появлению множества впечатляющих музыкальных произведений в истории соула и диско — ориентиров, которые были особенно важны для творчества Зигла. На обложке альбома изображен «Дом Дорис и Нормана Фишеров» в Хатборо (пригород Филадельфии), спроектированный Луисом И. Каном в 1960-1967 годах. Кан, живший в Филадельфии и один из самых влиятельных архитекторов двадцатого века, уже был в возрасте шестидесяти лет и постепенно приобретал известность благодаря своему тонкому сочетанию бетона и кирпича в больших масштабах. Почти одухотворенная чувственность его зданий и поэзия света создавали глубокие, фундаментальные связи между пространством и его обитателями. «Каждое здание должно иметь… свою собственную душу» — эта знаменитая цитата Кана легко прослеживается в скромном и удивительно теплом доме Фишера, состоящем из двух пересекающихся кубических объемов, созданных из кедрового дерева. Дом был закончен одновременно с тем, как всего в двадцати милях от него недавно основанная студия Sigma Sound Studio записала первый альбом Delfonics, создав подвалы для Philadelphia Soul, что позже привело к появлению Phillysound, Disco и House.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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