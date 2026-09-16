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Sarter Kit - What I Am And What I'M Not (4251804185196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sarter Kit - What I Am And What I'M Not (4251804185196) виниловая пластинка

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Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 1
Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 2
Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 3
Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sarter Kit
Альбом (сингл)
What I Am And What I'M Not
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 1
  • Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 2
  • Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 3
  • Sarter Kit - What I Am And What I&#039;M Not (4251804185196) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sarter Kit - What I Am And What I'M Not (4251804185196) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804185196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sarter Kit
Альбом (сингл)
What I Am And What I'M Not
Жанр
Jazz
Трек-лист
Time Got Relative, Schillernde Schillerlinge, Laughter as Faith, Egolos, Talk, Kerzenklang
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarter Kit - What I Am And What I'M Not (4251804185196) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Got Relative, Schillernde Schillerlinge, Laughter as Faith, Egolos, Talk, Kerzenklang

Отзывы о товаре Sarter Kit - What I Am And What I'M Not (4251804185196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804185196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sarter Kit
Альбом (сингл)
What I Am And What I'M Not
Жанр
Jazz
Трек-лист
Time Got Relative, Schillernde Schillerlinge, Laughter as Faith, Egolos, Talk, Kerzenklang
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Got Relative, Schillernde Schillerlinge, Laughter as Faith, Egolos, Talk, Kerzenklang
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarter Kit - What I Am And What I'M Not (4251804185196) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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