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Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка

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Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 1
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 2
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 3
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 4
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 5
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 6
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 7
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 8
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 9
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 10
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simple Minds
Альбом (сингл)
Once Upon A Time
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 1
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 2
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 3
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 4
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 5
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 6
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 7
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 8
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 9
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 10
  • Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475469957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simple Minds
Альбом (сингл)
Once Upon A Time
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Once Upon A Time, All The Things She Said, Ghost Dancing, Alive And Kicking, Oh Jungleland, I Wish You Were Here, Sanctify Yourself, Come A Long Way
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка

Once Upon a Time — седьмой студийный альбом шотландской рок- группы Simple Minds, выпущенный первоначально в 1985 году. Альбом возглавил британские чарты и достиг 10-го места в Billboard Hot 100, проведя пять недель подряд в топ-10 и 16 недель в топ-20. Переиздание к 40-летию ограниченным тиражом в пятидисковом бокс-сете. Бонусные CD включают оригинальную и расширенную версии "Don't You (Forget About Me)", сингл-редакции, 12-дюймовые миксы, би-сайды, неизданные треки и "Live In The City Of Light". Бокс-сет также содержит 36-страничный буклет с редкими фотографиями, интервью и путеводителем по трекам.

Отзывы о товаре Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475469957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simple Minds
Альбом (сингл)
Once Upon A Time
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Once Upon A Time, All The Things She Said, Ghost Dancing, Alive And Kicking, Oh Jungleland, I Wish You Were Here, Sanctify Yourself, Come A Long Way
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Once Upon a Time — седьмой студийный альбом шотландской рок- группы Simple Minds, выпущенный первоначально в 1985 году. Альбом возглавил британские чарты и достиг 10-го места в Billboard Hot 100, проведя пять недель подряд в топ-10 и 16 недель в топ-20. Переиздание к 40-летию ограниченным тиражом в пятидисковом бокс-сете. Бонусные CD включают оригинальную и расширенную версии "Don't You (Forget About Me)", сингл-редакции, 12-дюймовые миксы, би-сайды, неизданные треки и "Live In The City Of Light". Бокс-сет также содержит 36-страничный буклет с редкими фотографиями, интервью и путеводителем по трекам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simple Minds - Once Upon A Time (Coloured) (0602475469957) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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