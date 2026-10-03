Cabaret Du Ciel - The Breath Of Infinity (4251804123327) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cabaret Du Ciel
Альбом (сингл)
The Breath Of Infinity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 721712
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Характеристики
Бренд
Quindi Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Quindi Records
Barcode
[4251804123327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cabaret Du Ciel
Альбом (сингл)
The Breath Of Infinity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Skydiver, Different Suns, Lakota, Theatre Azure, Climatic Variations, Horses, Meredith, Sunset Parade March, Highlands, Sentimental Dub, Great Plains, The Breath Of Infinity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cabaret Du Ciel - The Breath Of Infinity (4251804123327) виниловая пластинка
На лейбле Quindi выходит первый за 27 лет новый материал от культового итальянского эмбиент-дуэта Cabaret Du Ciel. Луиджи Морозин и Андреа Дезидера, начавшие свою деятельность в конце 80-х — начале 90-х, выпустили три востребованных электроакустических альбома и демо-записи только на кассетах. Один из них, Skies In The Mirror, был переиздан в 2018 году лейблом Hybride Sentimento, а The Breath Of Infinity был записан в 2019 году с использованием совершенно новой цифровой аппаратуры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Quindi Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Quindi Records
Barcode
[4251804123327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cabaret Du Ciel
Альбом (сингл)
The Breath Of Infinity
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Skydiver, Different Suns, Lakota, Theatre Azure, Climatic Variations, Horses, Meredith, Sunset Parade March, Highlands, Sentimental Dub, Great Plains, The Breath Of Infinity
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
На лейбле Quindi выходит первый за 27 лет новый материал от культового итальянского эмбиент-дуэта Cabaret Du Ciel. Луиджи Морозин и Андреа Дезидера, начавшие свою деятельность в конце 80-х — начале 90-х, выпустили три востребованных электроакустических альбома и демо-записи только на кассетах. Один из них, Skies In The Mirror, был переиздан в 2018 году лейблом Hybride Sentimento, а The Breath Of Infinity был записан в 2019 году с использованием совершенно новой цифровой аппаратуры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Cabaret Du Ciel - The Breath Of Infinity (4251804123327) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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