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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721696
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
490

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный

Внешние аккумуляторы бренда Cactus — это надежные устройства для зарядки ваших гаджетов в любое время и в любом месте. Модель с емкостью 20000 мА·ч обеспечивает продолжительное питание ваших устройств, позволяя не беспокоиться о разрядке в течение целого дня. Черный цвет добавляет универсальности и стиля, делая аккумулятор элегантным и подходящим к любому образу. Максимальный выходной ток 5 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Это делает аккумулятор идеальным спутником как для путешествий, так и для использования в повседневной жизни. Благодаря разъемам USB Type A и USB Type C, устройство совместимо с широким спектром современных электронных гаджетов, предоставляя гибкость и удобство в использовании. Несмотря на мощную емкость и функциональность, весит аккумулятор всего 424 г, что делает его портативным и легким для транспортировки. Внешние аккумуляторы Cactus — это сочетание высокой производительности, стиля и удобства, которое вы оцените по достоинству.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние аккумуляторы бренда Cactus — это надежные устройства для зарядки ваших гаджетов в любое время и в любом месте. Модель с емкостью 20000 мА·ч обеспечивает продолжительное питание ваших устройств, позволяя не беспокоиться о разрядке в течение целого дня. Черный цвет добавляет универсальности и стиля, делая аккумулятор элегантным и подходящим к любому образу. Максимальный выходной ток 5 А обеспечивает быструю и эффективную зарядку, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Это делает аккумулятор идеальным спутником как для путешествий, так и для использования в повседневной жизни. Благодаря разъемам USB Type A и USB Type C, устройство совместимо с широким спектром современных электронных гаджетов, предоставляя гибкость и удобство в использовании. Несмотря на мощную емкость и функциональность, весит аккумулятор всего 424 г, что делает его портативным и легким для транспортировки. Внешние аккумуляторы Cactus — это сочетание высокой производительности, стиля и удобства, которое вы оцените по достоинству.


Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSDA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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