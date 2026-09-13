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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 15
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 16
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 17
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 18
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 19
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 20
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 21
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 22
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 23
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 24
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 16
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 17
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 18
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 19
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 20
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 21
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 22
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 23
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 24
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721695
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
290

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный

Внешний аккумулятор CACTUS CS-PBFSCA-10000, 10000mAh черный - это мощный источник энергии для ваших гаджетов. С емкостью 10000 мАч он обеспечит дополнительное питание для смартфонов и планшетов в любой ситуации. Аккумулятор оснащен разъемами microUSB и USB-C, что делает его универсальным решением для современных устройств. Корпус из пластика не только легкий, но и прочный, обеспечивая долговечность и удобство использования. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует высокую производительность и безопасность питания. Этот внешний аккумулятор станет вашим надежным спутником в путешествиях, на работе или в любом месте, где нет доступа к электросети.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Развернуть
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор CACTUS CS-PBFSCA-10000, 10000mAh черный - это мощный источник энергии для ваших гаджетов. С емкостью 10000 мАч он обеспечит дополнительное питание для смартфонов и планшетов в любой ситуации. Аккумулятор оснащен разъемами microUSB и USB-C, что делает его универсальным решением для современных устройств. Корпус из пластика не только легкий, но и прочный, обеспечивая долговечность и удобство использования. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует высокую производительность и безопасность питания. Этот внешний аккумулятор станет вашим надежным спутником в путешествиях, на работе или в любом месте, где нет доступа к электросети.


Теги товара: На 10000 mAh
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Отзывы


Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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