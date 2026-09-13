Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный
Внешний аккумулятор CACTUS CS-PBFSCA-10000, 10000mAh черный - это мощный источник энергии для ваших гаджетов. С емкостью 10000 мАч он обеспечит дополнительное питание для смартфонов и планшетов в любой ситуации. Аккумулятор оснащен разъемами microUSB и USB-C, что делает его универсальным решением для современных устройств. Корпус из пластика не только легкий, но и прочный, обеспечивая долговечность и удобство использования. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует высокую производительность и безопасность питания. Этот внешний аккумулятор станет вашим надежным спутником в путешествиях, на работе или в любом месте, где нет доступа к электросети.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
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