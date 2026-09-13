Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSBA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый
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Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721694
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
290
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSBA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый
Внешний аккумулятор CACTUS CS-PBFSBA-10000, 10000mAh белый – это надежный источник энергии для вашего смартфона или планшета. С емкостью в 10000 мАч, этот аккумулятор обеспечивает дополнительное время работы вашего устройства, когда вы не можете подключиться к сети. Вид разъема USB-C гарантирует совместимость с современными устройствами, а материал корпуса из пластика делает его легким и удобным в использовании. Тип аккумулятора Li-Pol обеспечивает высокую эффективность и долговечность. Этот аккумулятор – идеальный выбор для тех, кто нуждается в надежном источнике питания в любой ситуации.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Бренд
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
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Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор CACTUS CS-PBFSBA-10000, 10000mAh белый – это надежный источник энергии для вашего смартфона или планшета. С емкостью в 10000 мАч, этот аккумулятор обеспечивает дополнительное время работы вашего устройства, когда вы не можете подключиться к сети. Вид разъема USB-C гарантирует совместимость с современными устройствами, а материал корпуса из пластика делает его легким и удобным в использовании. Тип аккумулятора Li-Pol обеспечивает высокую эффективность и долговечность. Этот аккумулятор – идеальный выбор для тех, кто нуждается в надежном источнике питания в любой ситуации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSBA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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