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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 15
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721693
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
290

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный

Внешние аккумуляторы CACTUS являются идеальным решением для подзарядки ваших устройств в любом месте и в любое время. Этот черный портативный аккумулятор с емкостью 10000 мА·ч обеспечит вас дополнительной мощностью для работы или развлечений в течение всего дня. С максимальным выходным током 4,5 А он легко справится с зарядкой ваших гаджетов с высокой скоростью. Благодаря наличию трех разъемов выхода, вы можете одновременно заряжать два устройства, что особенно удобно в условиях динамичной жизни или во время путешествий. Аккумулятор оборудован входными разъемами USB Type A и USB Type C, что делает его универсальным для подключения различных типов устройств. Несмотря на свою вместительность, аккумулятор весит всего 218 г, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Хоть и без поддержки функции быстрой зарядки, он стабильно обеспечивает выходное напряжение 5 В для надежной и долговременной работы. Внешний аккумулятор от бренда Cactus — это сочетание надежности, удобства и высокого качества, которое удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние аккумуляторы CACTUS являются идеальным решением для подзарядки ваших устройств в любом месте и в любое время. Этот черный портативный аккумулятор с емкостью 10000 мА·ч обеспечит вас дополнительной мощностью для работы или развлечений в течение всего дня. С максимальным выходным током 4,5 А он легко справится с зарядкой ваших гаджетов с высокой скоростью. Благодаря наличию трех разъемов выхода, вы можете одновременно заряжать два устройства, что особенно удобно в условиях динамичной жизни или во время путешествий. Аккумулятор оборудован входными разъемами USB Type A и USB Type C, что делает его универсальным для подключения различных типов устройств. Несмотря на свою вместительность, аккумулятор весит всего 218 г, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Хоть и без поддержки функции быстрой зарядки, он стабильно обеспечивает выходное напряжение 5 В для надежной и долговременной работы. Внешний аккумулятор от бренда Cactus — это сочетание надежности, удобства и высокого качества, которое удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.


Теги товара: На 10000 mAh
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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