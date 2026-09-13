Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSAA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C черный
Внешние аккумуляторы CACTUS являются идеальным решением для подзарядки ваших устройств в любом месте и в любое время. Этот черный портативный аккумулятор с емкостью 10000 мА·ч обеспечит вас дополнительной мощностью для работы или развлечений в течение всего дня. С максимальным выходным током 4,5 А он легко справится с зарядкой ваших гаджетов с высокой скоростью. Благодаря наличию трех разъемов выхода, вы можете одновременно заряжать два устройства, что особенно удобно в условиях динамичной жизни или во время путешествий. Аккумулятор оборудован входными разъемами USB Type A и USB Type C, что делает его универсальным для подключения различных типов устройств. Несмотря на свою вместительность, аккумулятор весит всего 218 г, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Хоть и без поддержки функции быстрой зарядки, он стабильно обеспечивает выходное напряжение 5 В для надежной и долговременной работы. Внешний аккумулятор от бренда Cactus — это сочетание надежности, удобства и высокого качества, которое удовлетворит потребности самых требовательных пользователей.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
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