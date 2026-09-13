Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Digma D-TYPE-C-USB3.2-100W-4K-3M USB Type-C (m)-USB Type-C (m) 3м черный
Кабели и адаптеры Digma предлагают надежное и современное решение для подключения и передачи данных. Представляем вам кабель Digma с длиной провода 3 метра, который обеспечит удобство использования и свободу перемещения ваших устройств. Оба конца кабеля оснащены разъемами USB Type-C, что позволяет легко подключать совместимые устройства без лишних переходников и дополнительных аксессуаров. Этот кабель идеально подходит для зарядки и синхронизации данных всех устройств с поддержкой USB Type-C. Прочные и качественные материалы гарантируют долговечность и стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации. Бренд Digma всегда славился своим вниманием к деталям и надежности продукции, и данный кабель не является исключением. Подключение к современным гаджетам никогда не было таким простым и эффективным. Выбирая кабель Digma, вы выбираете качество и уверенность в каждом подключении.
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