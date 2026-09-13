Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK)

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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721690
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Внешний аккумулятор Hoco – это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет зависеть от розеток. Этот аккумулятор имеет вес всего 418 г, что делает его достаточно компактным для повседневного использования и путешествий.
Одним из ключевых преимуществ данного устройства является возможность одновременной зарядки двух устройств, благодаря двум выходам. Это позволяет экономить время и делиться энергией с друзьями или заряжать сразу несколько гаджетов.
Ёмкость аккумулятора составляет впечатляющие 20000 мА·ч, что гарантирует многократную подзарядку вашего смартфона или планшета. Быстрая зарядка – ещё один плюс в копилку достоинств данного внешнего аккумулятора, обеспечивая оперативное пополнение энергии совместимых девайсов.
Модель оснащена индикатором заряда, который позволяет всегда быть в курсе уровня оставшейся энергии. Разъем для входной зарядки – microUSB, что также способствует универсальности и удобству в использовании.
Элегантный черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, делая его отличным аксессуаром, который подойдет к любому образу. Внешний аккумулятор Hoco – это ваш надежный партнер в поддержании энергии ваших устройств в любой ситуации.
Внешний аккумулятор Hoco – это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет зависеть от розеток. Этот аккумулятор имеет вес всего 418 г, что делает его достаточно компактным для повседневного использования и путешествий.
Одним из ключевых преимуществ данного устройства является возможность одновременной зарядки двух устройств, благодаря двум выходам. Это позволяет экономить время и делиться энергией с друзьями или заряжать сразу несколько гаджетов.
Ёмкость аккумулятора составляет впечатляющие 20000 мА·ч, что гарантирует многократную подзарядку вашего смартфона или планшета. Быстрая зарядка – ещё один плюс в копилку достоинств данного внешнего аккумулятора, обеспечивая оперативное пополнение энергии совместимых девайсов.
Модель оснащена индикатором заряда, который позволяет всегда быть в курсе уровня оставшейся энергии. Разъем для входной зарядки – microUSB, что также способствует универсальности и удобству в использовании.
Элегантный черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, делая его отличным аксессуаром, который подойдет к любому образу. Внешний аккумулятор Hoco – это ваш надежный партнер в поддержании энергии ваших устройств в любой ситуации.
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK)