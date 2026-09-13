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Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK)

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Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 1
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 2
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 3
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 4
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 5
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 6
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 7
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 8
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 9
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 10
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 11
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 12
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 13
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 14
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 15
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 16
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 17
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 18
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 19
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 20
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 21
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 22
Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 16
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 17
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 18
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 19
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 20
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 21
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 22
  • Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721690
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Характеристики

Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
71x149
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х4
Вес, г.
480

Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK)

Внешний аккумулятор Hoco – это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет зависеть от розеток. Этот аккумулятор имеет вес всего 418 г, что делает его достаточно компактным для повседневного использования и путешествий. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является возможность одновременной зарядки двух устройств, благодаря двум выходам. Это позволяет экономить время и делиться энергией с друзьями или заряжать сразу несколько гаджетов. Ёмкость аккумулятора составляет впечатляющие 20000 мА·ч, что гарантирует многократную подзарядку вашего смартфона или планшета. Быстрая зарядка – ещё один плюс в копилку достоинств данного внешнего аккумулятора, обеспечивая оперативное пополнение энергии совместимых девайсов. Модель оснащена индикатором заряда, который позволяет всегда быть в курсе уровня оставшейся энергии. Разъем для входной зарядки – microUSB, что также способствует универсальности и удобству в использовании. Элегантный черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, делая его отличным аксессуаром, который подойдет к любому образу. Внешний аккумулятор Hoco – это ваш надежный партнер в поддержании энергии ваших устройств в любой ситуации.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK)




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Характеристики
Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
71x149
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Hoco – это надежное и мощное устройство, которое станет незаменимым спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не хочет зависеть от розеток. Этот аккумулятор имеет вес всего 418 г, что делает его достаточно компактным для повседневного использования и путешествий. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является возможность одновременной зарядки двух устройств, благодаря двум выходам. Это позволяет экономить время и делиться энергией с друзьями или заряжать сразу несколько гаджетов. Ёмкость аккумулятора составляет впечатляющие 20000 мА·ч, что гарантирует многократную подзарядку вашего смартфона или планшета. Быстрая зарядка – ещё один плюс в копилку достоинств данного внешнего аккумулятора, обеспечивая оперативное пополнение энергии совместимых девайсов. Модель оснащена индикатором заряда, который позволяет всегда быть в курсе уровня оставшейся энергии. Разъем для входной зарядки – microUSB, что также способствует универсальности и удобству в использовании. Элегантный черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, делая его отличным аксессуаром, который подойдет к любому образу. Внешний аккумулятор Hoco – это ваш надежный партнер в поддержании энергии ваших устройств в любой ситуации.


Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


Мобильный аккумулятор Hoco J102A Cool figure 20000mAh QC/PD 20W 5A USB-A/USB-C черный (J102A COOL FIGURE BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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