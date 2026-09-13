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Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE)

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Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 1
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 2
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 3
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 4
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 5
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 6
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 7
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 8
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 9
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 10
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 11
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 12
Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Выходное напряжение
5 В
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721688
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Характеристики

Бренд
Hoco
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Выходное напряжение
5 В
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A
Габаритные размеры, мм
68x136
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х9
Вес, г.
270

Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE)

Ваш надежный спутник в мире мобильных технологий — внешний аккумулятор HOCO J100 в элегантном белом корпусе. Этот компактный источник энергии создан для тех, кто ценит практичность, эффективность и стиль в повседневной жизни. Благодаря ёмкости 10000 мАч, что эквивалентно 37 Вт/ч, вы получаете уверенность в том, что ваши устройства будут работать весь день без признаков разрядки. С ним вы забываете о постоянном поиске свободной розетки, ведь вся энергия теперь у вас в кармане. Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность одновременной зарядки двух устройств через два выходных разъёма типа USB. Представьте себе: вы можете заряжать и смартфон, и, например, планшет или наушники в одно и то же время. Это не только удобно, но и экономит ваше личное время. Каждый из портов обеспечивает максимальный ток до 2,1 А, что гарантирует быструю и стабильную подзарядку даже для гаджетов с высоким энергопотреблением. Напряжение на выходе составляет стабильные 5 В, что полностью соответствует стандартам безопасности для большинства мобильных устройств. Универсальность зарядки самого аккумулятора — это ещё одно важное преимущество. Для пополнения его запаса энергии вы можете использовать один из двух входных разъёмов: современный USB Type-C или проверенный временем microUSB. Это значит, что вам не придётся беспокоиться о поиске редкого кабеля — подойдёт любой из распространённых шнуров, которые уже есть у вас дома. Ток входной зарядки также составляет 2 А, что позволяет быстро восстановить ёмкость пауэрбанка и снова быть готовым к работе. Корпус устройства, выполненный из качественного пластика, приятно лежит в руке и отличается прочностью. Белый цвет не только визуально привлекателен, но и практичен, так как на таком покрытии менее заметны следы ежедневного использования. Благодаря использованию современных литий-полимерных ячеек, аккумулятор получился не только ёмким, но и безопасным, а также remarkably компактным и лёгким по сравнению с аналогами. Вы всегда будете точно знать, сколько энергии осталось в вашем распоряжении, благодаря встроенному индикатору заряда. Внешний аккумулятор HOCO J100 — это умный выбор для современного человека, который не любит останавливаться на достигнутом.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J100 High-ranking 10000mAh 2.1A 2xUSB-A белый (J100 HIGH-RANKING WHITE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hoco
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Выходное напряжение
5 В
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A
Развернуть
Габаритные размеры, мм
68x136
Страна производитель
Китай
Описание
Ваш надежный спутник в мире мобильных технологий — внешний аккумулятор HOCO J100 в элегантном белом корпусе. Этот компактный источник энергии создан для тех, кто ценит практичность, эффективность и стиль в повседневной жизни. Благодаря ёмкости 10000 мАч, что эквивалентно 37 Вт/ч, вы получаете уверенность в том, что ваши устройства будут работать весь день без признаков разрядки. С ним вы забываете о постоянном поиске свободной розетки, ведь вся энергия теперь у вас в кармане. Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность одновременной зарядки двух устройств через два выходных разъёма типа USB. Представьте себе: вы можете заряжать и смартфон, и, например, планшет или наушники в одно и то же время. Это не только удобно, но и экономит ваше личное время. Каждый из портов обеспечивает максимальный ток до 2,1 А, что гарантирует быструю и стабильную подзарядку даже для гаджетов с высоким энергопотреблением. Напряжение на выходе составляет стабильные 5 В, что полностью соответствует стандартам безопасности для большинства мобильных устройств. Универсальность зарядки самого аккумулятора — это ещё одно важное преимущество. Для пополнения его запаса энергии вы можете использовать один из двух входных разъёмов: современный USB Type-C или проверенный временем microUSB. Это значит, что вам не придётся беспокоиться о поиске редкого кабеля — подойдёт любой из распространённых шнуров, которые уже есть у вас дома. Ток входной зарядки также составляет 2 А, что позволяет быстро восстановить ёмкость пауэрбанка и снова быть готовым к работе. Корпус устройства, выполненный из качественного пластика, приятно лежит в руке и отличается прочностью. Белый цвет не только визуально привлекателен, но и практичен, так как на таком покрытии менее заметны следы ежедневного использования. Благодаря использованию современных литий-полимерных ячеек, аккумулятор получился не только ёмким, но и безопасным, а также remarkably компактным и лёгким по сравнению с аналогами. Вы всегда будете точно знать, сколько энергии осталось в вашем распоряжении, благодаря встроенному индикатору заряда. Внешний аккумулятор HOCO J100 — это умный выбор для современного человека, который не любит останавливаться на достигнутом.


Теги товара: На 10000 mAh
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