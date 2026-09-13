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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 15
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 16
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 17
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 16
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 17
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721687
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
143x68
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
720

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный

Внешний аккумулятор CS-PBFSKA-30000 от CACTUS – это надежный источник питания для ваших устройств в дороге. С емкостью 30000 мАч он способен многократно зарядить ваш смартфон, планшет или другие гаджеты. Устройство оснащено четырьмя портами: USB-C, microUSB, USB-A и USB-C, что позволяет подключать практически любые устройства. Компактный корпус из прочного пластика удобно помещается в сумку или рюкзак, а благодаря продуманному дизайну его легко носить с собой. CS-PBFSKA-30000 – это незаменимый аксессуар для путешествий, длительных поездок или просто для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи. Заряжайте свои устройства в любое время и в любом месте с CACTUS CS-PBFSKA-30000.

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSKA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A USB-A/USB-C черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Развернуть
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
143x68
Описание
Внешний аккумулятор CS-PBFSKA-30000 от CACTUS – это надежный источник питания для ваших устройств в дороге. С емкостью 30000 мАч он способен многократно зарядить ваш смартфон, планшет или другие гаджеты. Устройство оснащено четырьмя портами: USB-C, microUSB, USB-A и USB-C, что позволяет подключать практически любые устройства. Компактный корпус из прочного пластика удобно помещается в сумку или рюкзак, а благодаря продуманному дизайну его легко носить с собой. CS-PBFSKA-30000 – это незаменимый аксессуар для путешествий, длительных поездок или просто для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи. Заряжайте свои устройства в любое время и в любом месте с CACTUS CS-PBFSKA-30000.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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