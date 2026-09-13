Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный
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Характеристики
Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный
Внешний аккумулятор Cactus — надежное решение для тех, кто всегда в движении и нуждается в постоянной подзарядке своих устройств. С внушительной емкостью в 30000 мА·ч, этот портативный источник энергии гарантирует, что ваши гаджеты будут оставаться активными на протяжении многих дней. Чёрный минималистичный дизайн делает устройство стильным и универсальным, подходящим как для деловых встреч, так и для повседневного использования. Благодаря максимальному выходному току в 4,5 А, этот внешний аккумулятор обеспечивает быструю и эффективную подзарядку. Модель оснащена современным разъемом USB Type C для входа, обеспечивая широкую совместимость с новейшими устройствами. Наличие четырёх выходов позволяет заряжать сразу несколько девайсов, а функция одновременной зарядки двух устройств делает этот процесс еще более удобным и простым. Выходное напряжение 5 В и вес 610 г идеально сбалансированы, чтобы аккумулятор оставался компактным, но мощным инструментом в вашем арсенале повседневных гаджетов. Независимо от того, находитесь ли вы в поездке, на бизнес-семинаре или в походе, внешний аккумулятор Cactus всегда готов обеспечить необходимую энергией поддержку.
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