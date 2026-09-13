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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721686
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/1xUSB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х5
Вес, г.
720

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный

Внешний аккумулятор Cactus — надежное решение для тех, кто всегда в движении и нуждается в постоянной подзарядке своих устройств. С внушительной емкостью в 30000 мА·ч, этот портативный источник энергии гарантирует, что ваши гаджеты будут оставаться активными на протяжении многих дней. Чёрный минималистичный дизайн делает устройство стильным и универсальным, подходящим как для деловых встреч, так и для повседневного использования. Благодаря максимальному выходному току в 4,5 А, этот внешний аккумулятор обеспечивает быструю и эффективную подзарядку. Модель оснащена современным разъемом USB Type C для входа, обеспечивая широкую совместимость с новейшими устройствами. Наличие четырёх выходов позволяет заряжать сразу несколько девайсов, а функция одновременной зарядки двух устройств делает этот процесс еще более удобным и простым. Выходное напряжение 5 В и вес 610 г идеально сбалансированы, чтобы аккумулятор оставался компактным, но мощным инструментом в вашем арсенале повседневных гаджетов. Независимо от того, находитесь ли вы в поездке, на бизнес-семинаре или в походе, внешний аккумулятор Cactus всегда готов обеспечить необходимую энергией поддержку.

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/1xUSB-C
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Cactus — надежное решение для тех, кто всегда в движении и нуждается в постоянной подзарядке своих устройств. С внушительной емкостью в 30000 мА·ч, этот портативный источник энергии гарантирует, что ваши гаджеты будут оставаться активными на протяжении многих дней. Чёрный минималистичный дизайн делает устройство стильным и универсальным, подходящим как для деловых встреч, так и для повседневного использования. Благодаря максимальному выходному току в 4,5 А, этот внешний аккумулятор обеспечивает быструю и эффективную подзарядку. Модель оснащена современным разъемом USB Type C для входа, обеспечивая широкую совместимость с новейшими устройствами. Наличие четырёх выходов позволяет заряжать сразу несколько девайсов, а функция одновременной зарядки двух устройств делает этот процесс еще более удобным и простым. Выходное напряжение 5 В и вес 610 г идеально сбалансированы, чтобы аккумулятор оставался компактным, но мощным инструментом в вашем арсенале повседневных гаджетов. Независимо от того, находитесь ли вы в поездке, на бизнес-семинаре или в походе, внешний аккумулятор Cactus всегда готов обеспечить необходимую энергией поддержку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSJA-30000 30000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/2xUSB-C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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