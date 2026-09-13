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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый

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Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 1
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 2
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 3
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 4
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 5
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 6
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 7
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 8
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 9
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 10
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 11
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 12
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 13
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 14
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721684
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
490

Описание товара Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый

Внешний аккумулятор Cactus – это надежное решение для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Благодаря внушительной емкости в 20,000 мА·ч этот аккумутор обеспечивает продолжительное использование без необходимости частого пополнения заряда. Аккумулятор поддерживает максимальный выходной ток в 5 А, что позволяет быстро заряжать даже энергозатратные устройства. Элегантный белый дизайн внешнего аккумулятора Cactus гармонично впишется в любой современный стиль. Он оборудован тремя разъемами, включая USB Type A и USB Type C, что обеспечивает универсальность и совместимость с множеством современных устройств. Выходное напряжение составляет стандартные 5 В, гарантируя безопасное подключение к вашему гаджету. Особенностью данной модели является возможность одновременной зарядки двух устройств, что делает его идеальным выбором для путешествий, работы и активного образа жизни. При весе всего 424 грамма аккумулятор легко помещается в сумку или рюкзак, обеспечивая мобильность и удобство в использовании. Выбирая внешний аккумулятор Cactus, вы получаете качественное и надежное устройство, которое станет незаменимым спутником в повседневной жизни.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
белый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Описание
Внешний аккумулятор Cactus – это надежное решение для зарядки ваших устройств в любое время и в любом месте. Благодаря внушительной емкости в 20,000 мА·ч этот аккумутор обеспечивает продолжительное использование без необходимости частого пополнения заряда. Аккумулятор поддерживает максимальный выходной ток в 5 А, что позволяет быстро заряжать даже энергозатратные устройства. Элегантный белый дизайн внешнего аккумулятора Cactus гармонично впишется в любой современный стиль. Он оборудован тремя разъемами, включая USB Type A и USB Type C, что обеспечивает универсальность и совместимость с множеством современных устройств. Выходное напряжение составляет стандартные 5 В, гарантируя безопасное подключение к вашему гаджету. Особенностью данной модели является возможность одновременной зарядки двух устройств, что делает его идеальным выбором для путешествий, работы и активного образа жизни. При весе всего 424 грамма аккумулятор легко помещается в сумку или рюкзак, обеспечивая мобильность и удобство в использовании. Выбирая внешний аккумулятор Cactus, вы получаете качественное и надежное устройство, которое станет незаменимым спутником в повседневной жизни.


Теги товара: На 20000 mAh
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Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSEA-20000 20000mAh 22.5W 4.5A USB-A/2xUSB-C белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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