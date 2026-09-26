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Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747)

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Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 1
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 2
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 3
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 4
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 5
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 6
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 7
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 8
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 9
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721680
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Характеристики

Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
70 х 143 х 16 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
270

Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747)

Внешний аккумулятор Hoco — это надежное и стильное устройство, созданное для тех, кто ценит портативность и высокую производительность. С емкостью 10000 мА·ч и массой всего 230 грамм, этот черный аккумулятор идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Входной разъем USB Type C обеспечивает быстрое и удобное зарядное подключение, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, вы сможете зарядить ваши устройства в кратчайшие сроки. Работает с выходным напряжением 12 В, что делает его универсальным решением для различных гаджетов. Индикатор заряда на корпусе устройства обеспечит вас информацией о текущем уровне заряда, чтобы вы всегда были в курсе оставшегося времени работы. Hoco — это сочетание функции и качества, что делает этот внешний аккумулятор незаменимым аксессуаром для вашего повседневного использования.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
70 х 143 х 16 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Hoco — это надежное и стильное устройство, созданное для тех, кто ценит портативность и высокую производительность. С емкостью 10000 мА·ч и массой всего 230 грамм, этот черный аккумулятор идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Входной разъем USB Type C обеспечивает быстрое и удобное зарядное подключение, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, вы сможете зарядить ваши устройства в кратчайшие сроки. Работает с выходным напряжением 12 В, что делает его универсальным решением для различных гаджетов. Индикатор заряда на корпусе устройства обеспечит вас информацией о текущем уровне заряда, чтобы вы всегда были в курсе оставшегося времени работы. Hoco — это сочетание функции и качества, что делает этот внешний аккумулятор незаменимым аксессуаром для вашего повседневного использования.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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