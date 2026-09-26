Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747)

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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721680
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Внешний аккумулятор Hoco — это надежное и стильное устройство, созданное для тех, кто ценит портативность и высокую производительность. С емкостью 10000 мА·ч и массой всего 230 грамм, этот черный аккумулятор идеально подходит для повседневного использования и путешествий.
Входной разъем USB Type C обеспечивает быстрое и удобное зарядное подключение, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, вы сможете зарядить ваши устройства в кратчайшие сроки.
Работает с выходным напряжением 12 В, что делает его универсальным решением для различных гаджетов. Индикатор заряда на корпусе устройства обеспечит вас информацией о текущем уровне заряда, чтобы вы всегда были в курсе оставшегося времени работы.
Hoco — это сочетание функции и качества, что делает этот внешний аккумулятор незаменимым аксессуаром для вашего повседневного использования.
Внешний аккумулятор Hoco — это надежное и стильное устройство, созданное для тех, кто ценит портативность и высокую производительность. С емкостью 10000 мА·ч и массой всего 230 грамм, этот черный аккумулятор идеально подходит для повседневного использования и путешествий.
Входной разъем USB Type C обеспечивает быстрое и удобное зарядное подключение, а наличие трех выходов позволяет заряжать сразу несколько устройств одновременно. Благодаря функции быстрой зарядки и максимальному выходному току 3 А, вы сможете зарядить ваши устройства в кратчайшие сроки.
Работает с выходным напряжением 12 В, что делает его универсальным решением для различных гаджетов. Индикатор заряда на корпусе устройства обеспечит вас информацией о текущем уровне заряда, чтобы вы всегда были в курсе оставшегося времени работы.
Hoco — это сочетание функции и качества, что делает этот внешний аккумулятор незаменимым аксессуаром для вашего повседневного использования.
Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J154 10000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C черный (60747)