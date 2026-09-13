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Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374)

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Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 1
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 2
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 3
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 4
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 5
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 6
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 7
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 8
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 9
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 10
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 11
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 12
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 13
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 14
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 15
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 16
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 17
Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 15
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 16
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 17
  • Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721678
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Характеристики

Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Габаритные размеры, мм
70 х 154 х 34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
500

Описание товара Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374)

Внешний аккумулятор Hoco — это надежное решение для подзарядки ваших устройств в любых условиях. С весом в 504 грамма он достаточно портативен, чтобы носить его с собой повсюду. Его емкость составляет впечатляющие 20 000 мА·ч, что позволяет многократно заряжать телефоны, планшеты и другие гаджеты. Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный вид, а наличие индикатора заряда позволяет легко отслеживать уровень оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 3 А, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку подключенных устройств. Одной из ключевых особенностей этого аккумулятора является возможность одновременной зарядки двух устройств благодаря трем выходам. Это удобно для тех, кто использует несколько устройств ежедневно и не хочет тратить время на последовательную зарядку. Для входных разъемов предусмотрен универсальный USB Type C, что делает процесс зарядки самого аккумулятора быстрым и удобным. Внешний аккумулятор Hoco объединяет в себе мощность, функциональность и стиль, выступая как идеальный спутник для современных пользователей, требующих надежности и высокой производительности от своих зарядных устройств.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Hoco J151A Spirit 20000mAh 3A USB-A/2xUSB-C черный (53374)




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Характеристики
Бренд
Hoco
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB-A/2xUSB-C
Габаритные размеры, мм
70 х 154 х 34 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Hoco — это надежное решение для подзарядки ваших устройств в любых условиях. С весом в 504 грамма он достаточно портативен, чтобы носить его с собой повсюду. Его емкость составляет впечатляющие 20 000 мА·ч, что позволяет многократно заряжать телефоны, планшеты и другие гаджеты. Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный вид, а наличие индикатора заряда позволяет легко отслеживать уровень оставшейся энергии. Максимальный выходной ток составляет 3 А, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку подключенных устройств. Одной из ключевых особенностей этого аккумулятора является возможность одновременной зарядки двух устройств благодаря трем выходам. Это удобно для тех, кто использует несколько устройств ежедневно и не хочет тратить время на последовательную зарядку. Для входных разъемов предусмотрен универсальный USB Type C, что делает процесс зарядки самого аккумулятора быстрым и удобным. Внешний аккумулятор Hoco объединяет в себе мощность, функциональность и стиль, выступая как идеальный спутник для современных пользователей, требующих надежности и высокой производительности от своих зарядных устройств.


Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


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