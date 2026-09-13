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Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK)

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Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 1
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 2
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 3
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 4
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 5
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 6
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 7
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 8
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 9
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 10
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 11
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 12
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 13
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 14
Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
50000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
6
Разъемы вход
microUSB, Lightning
Разъемы выход
2 x USB, 2 x USB Type-C, Lightning, microUSB
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 14
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721671
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Характеристики

Бренд
Digma
Цвет
черный
Емкость, mAh
50000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
6
Разъемы вход
microUSB, Lightning
Разъемы выход
2 x USB, 2 x USB Type-C, Lightning, microUSB
Габаритные размеры, мм
70x154.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK)

Внешние аккумуляторы Digma — это надежное и мощное устройство, предназначенное для обеспечения продолжительной работы ваших электронных гаджетов в любом месте и в любое время. С впечатляющей емкостью 50000 мА·ч, этот аккумулятор станет идеальным спутником для путешествий или длительных поездок, когда доступ к электрическим розеткам ограничен. Разработанный с учетом современных потребностей пользователей, внешний аккумулятор Digma поддерживает быструю зарядку, что позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Наличие разъемов входа Lightning и microUSB обеспечивает универсальность в использовании, делая его совместимым с широким спектром устройств, от смартфонов и планшетов до других портативных гаджетов. С выходным напряжением 12 В и шестью выходами, аккумулятор способен одновременно заряжать несколько устройств, что делает его особенно полезным для семейных поездок или рабочих поездок, где важно оставаться на связи. Аккумулятор выполнен в элегантном черном цвете, его вес составляет 1060 г, что делает его достаточно портативным для перемещения, не жертвуя производительностью. Бренд Digma известен своим качеством и надежностью, и этот внешний аккумулятор — очередное подтверждение высокого уровня их продукции. Если вы ищете мощное и практичное решение для зарядки ваших устройств, это устройство станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Цвет
черный
Емкость, mAh
50000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
6
Разъемы вход
microUSB, Lightning
Разъемы выход
2 x USB, 2 x USB Type-C, Lightning, microUSB
Габаритные размеры, мм
70x154.5
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние аккумуляторы Digma — это надежное и мощное устройство, предназначенное для обеспечения продолжительной работы ваших электронных гаджетов в любом месте и в любое время. С впечатляющей емкостью 50000 мА·ч, этот аккумулятор станет идеальным спутником для путешествий или длительных поездок, когда доступ к электрическим розеткам ограничен. Разработанный с учетом современных потребностей пользователей, внешний аккумулятор Digma поддерживает быструю зарядку, что позволяет значительно сократить время зарядки ваших устройств. Наличие разъемов входа Lightning и microUSB обеспечивает универсальность в использовании, делая его совместимым с широким спектром устройств, от смартфонов и планшетов до других портативных гаджетов. С выходным напряжением 12 В и шестью выходами, аккумулятор способен одновременно заряжать несколько устройств, что делает его особенно полезным для семейных поездок или рабочих поездок, где важно оставаться на связи. Аккумулятор выполнен в элегантном черном цвете, его вес составляет 1060 г, что делает его достаточно портативным для перемещения, не жертвуя производительностью. Бренд Digma известен своим качеством и надежностью, и этот внешний аккумулятор — очередное подтверждение высокого уровня их продукции. Если вы ищете мощное и практичное решение для зарядки ваших устройств, это устройство станет отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Digma DGPF50B 50000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 2.25A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF50B22PBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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