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Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK)

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Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 1
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 2
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 3
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 4
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 5
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 6
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 7
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 8
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 9
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 10
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 11
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 12
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 13
Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
6
Разъемы вход
microUSB, Lightning
Разъемы выход
2 x USB, 2 x USB Type-C, Lightning, microUSB
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 10
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 11
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 12
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 13
  • Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721670
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Характеристики

Бренд
Digma
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
6
Разъемы вход
microUSB, Lightning
Разъемы выход
2 x USB, 2 x USB Type-C, Lightning, microUSB
Габаритные размеры, мм
70x154.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
660

Описание товара Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK)

Внешний аккумулятор Digma — это надежное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит свою мобильность и стремится оставаться на связи в любых условиях. С впечатляющей емкостью 30000 мА·ч он способен многократно заряжать различные устройства без необходимости частой подзарядки самого пауэрбанка. Благодаря наличию функции быстрой зарядки, процесс восстановления энергии ваших гаджетов займет минимум времени. Digma оснащен двумя видами входных разъемов — Lightning и microUSB, что обеспечивает гибкость в выборе зарядного кабеля. А выходное напряжение 12 В и максимальный выходной ток 3 А гарантируют эффективность и высокую скорость зарядки. Устройство поддерживает подключение до шести устройств одновременно, что делает его идеальным выбором для путешественников и людей, активно пользующихся несколькими девайсами. Компактный и стильный корпус выполнен в современном черном цвете, а вес в 660 грамм позволяет без труда носить аккумулятор с собой. Внешний аккумулятор Digma — надежный компаньон для вашего динамичного образа жизни, дарящий уверенность в том, что ваши устройства останутся заряженными в любой ситуации.

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
6
Разъемы вход
microUSB, Lightning
Разъемы выход
2 x USB, 2 x USB Type-C, Lightning, microUSB
Габаритные размеры, мм
70x154.5
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Digma — это надежное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит свою мобильность и стремится оставаться на связи в любых условиях. С впечатляющей емкостью 30000 мА·ч он способен многократно заряжать различные устройства без необходимости частой подзарядки самого пауэрбанка. Благодаря наличию функции быстрой зарядки, процесс восстановления энергии ваших гаджетов займет минимум времени. Digma оснащен двумя видами входных разъемов — Lightning и microUSB, что обеспечивает гибкость в выборе зарядного кабеля. А выходное напряжение 12 В и максимальный выходной ток 3 А гарантируют эффективность и высокую скорость зарядки. Устройство поддерживает подключение до шести устройств одновременно, что делает его идеальным выбором для путешественников и людей, активно пользующихся несколькими девайсами. Компактный и стильный корпус выполнен в современном черном цвете, а вес в 660 грамм позволяет без труда носить аккумулятор с собой. Внешний аккумулятор Digma — надежный компаньон для вашего динамичного образа жизни, дарящий уверенность в том, что ваши устройства останутся заряженными в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный аккумулятор Digma DGPF30B 30000mAh QC3.0/PD3.0 22.5W 3A 4xUSB-A/2xUSB-C черный (DGPF30B22PBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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