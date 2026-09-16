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Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка

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Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 1
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 2
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 3
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 4
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 5
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 6
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 7
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 8
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 9
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 10
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
Stone Temple Pilots
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 1
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 2
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 3
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 4
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 5
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 6
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 7
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 8
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 9
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 10
  • Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227809638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
Stone Temple Pilots
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Between the Lines, Take a Load Off, Huckleberry Crumble, Hickory Dichotomy, Dare If You Dare, Cinnamon, Hazy Daze, Bagman, Peacoat, Fast As I Can, First Kiss On Mars, Maver
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка

Шестой одноимённый студийный альбом Stone Temple Pilots. Альбом демонстрирует неизменную способность группы создавать захватывающие рок-гимны, в том числе такие треки, как «Between the Lines» и «Take a Load Off». Эта мощная пластинка переиздана на красном виниле. Это был первый альбом группы с новым вокалистом Джеффом Гаттом. Несмотря на то, что группа была одной из самых продаваемых групп 90-х, обладательницей платиновых пластинок и премии «Грэмми», гитарист Дин ДеЛео отмечал: «Новое воплощение STP сосредоточено на том, что ждёт нас впереди. Лучший способ почтить наше прошлое — это развивать его и продолжать создавать новую музыку». Именно это группа и сделала на альбоме Stone Temple Pilots.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227809638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
Stone Temple Pilots
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Between the Lines, Take a Load Off, Huckleberry Crumble, Hickory Dichotomy, Dare If You Dare, Cinnamon, Hazy Daze, Bagman, Peacoat, Fast As I Can, First Kiss On Mars, Maver
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Шестой одноимённый студийный альбом Stone Temple Pilots. Альбом демонстрирует неизменную способность группы создавать захватывающие рок-гимны, в том числе такие треки, как «Between the Lines» и «Take a Load Off». Эта мощная пластинка переиздана на красном виниле. Это был первый альбом группы с новым вокалистом Джеффом Гаттом. Несмотря на то, что группа была одной из самых продаваемых групп 90-х, обладательницей платиновых пластинок и премии «Грэмми», гитарист Дин ДеЛео отмечал: «Новое воплощение STP сосредоточено на том, что ждёт нас впереди. Лучший способ почтить наше прошлое — это развивать его и продолжать создавать новую музыку». Именно это группа и сделала на альбоме Stone Temple Pilots.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stone Temple Pilots - Stone Temple Pilots (Coloured) (0081227809638) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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