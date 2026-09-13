5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка
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Описание товара 5 Seconds Of Summer - Everyone'S A Star! (Coloured) (0602488013031) виниловая пластинка
Австралийская группа 5 Seconds Of Summer возвращается с долгожданным шестым студийным альбомом Everyone's A Star. Альбом из 12 треков включает совершенно новый сингл «NOT OK». Лимитированное издание на цветном виниле. С момента своего восхождения на вершину славы 5 Seconds of Summer покорили сердца слушателей и добились рекордных результатов. Они собрали более 17 миллиардов прослушиваний по всему миру и выпустили три альбома, занявших первое место в американском чарте Billboard 200 (больше, чем любой австралийский коллектив). Все пять их студийных альбомов занимали первые два места в Billboard 200, а такие хиты, как «She Looks So Perfect», «Youngblood» и «Amnesia», стали культовыми хитами целых поколений, находя отклик у миллионов поклонников по всему миру.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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