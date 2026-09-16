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Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка

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Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 1
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 2
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 3
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 4
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 5
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 6
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 7
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 8
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 9
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 10
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Que Sucede Con El Tiempo?
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 1
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 2
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 3
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 4
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 5
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 6
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 7
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 8
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 9
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 10
  • Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Que Sucede Con El Tiempo?
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos

Отзывы о товаре Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4040824090593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mecanica Popular
Альбом (сингл)
Que Sucede Con El Tiempo?
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impresionistas 1, La Edad Del Bronce, Impresionistas 2, Quiero Irme, Siempre T?, Modelos Existentes, Estado S?lido, Galilea: Centro De Datos, Daguerrotipo, Ambrotipo, Plenilunio, M?quinas Y Procedimientos
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mecanica Popular - Que Sucede Con El Tiempo? (4040824090593) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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