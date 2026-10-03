Transllusion - The Opening Of The Cerebral Gate (4251804135061) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Transllusion
Альбом (сингл)
The Opening Of The Cerebral Gate
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 721583
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Transllusion
Альбом (сингл)
The Opening Of The Cerebral Gate
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Transmission Of Life, War Of The Clones, Negative Flash, Walking With Clouds, Cluben In Guyana, Dimensional Glide, Crossing Into The Mental Astroplane, Cerebral Cortex Malfunction, Unordinary Realities, Look Within, Do You Want To Get Down? (Vocal De Void)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Transllusion - The Opening Of The Cerebral Gate (4251804135061) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Transmission Of Life, War Of The Clones, Negative Flash, Walking With Clouds, Cluben In Guyana, Dimensional Glide, Crossing Into The Mental Astroplane, Cerebral Cortex Malfunction, Unordinary Realities, Look Within, Do You Want To Get Down? (Vocal De Void)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Transllusion
Альбом (сингл)
The Opening Of The Cerebral Gate
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Transmission Of Life, War Of The Clones, Negative Flash, Walking With Clouds, Cluben In Guyana, Dimensional Glide, Crossing Into The Mental Astroplane, Cerebral Cortex Malfunction, Unordinary Realities, Look Within, Do You Want To Get Down? (Vocal De Void)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Transmission Of Life, War Of The Clones, Negative Flash, Walking With Clouds, Cluben In Guyana, Dimensional Glide, Crossing Into The Mental Astroplane, Cerebral Cortex Malfunction, Unordinary Realities, Look Within, Do You Want To Get Down? (Vocal De Void)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Transllusion - The Opening Of The Cerebral Gate (4251804135061) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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