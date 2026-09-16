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Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка

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Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Everything Above The Sky
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721567
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5053760116219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Everything Above The Sky
Жанр
Jazz
Трек-лист
John Martyn–Small Hours, Stephen Whynott–A Better Way, April Fulladosa–Sunlit Horizon, Sylvain Kassap–Plancoet, Manu Dibango–Night In Zeralda, Henri Texier–Hocoka Time, Nivaldo Ornelas–O Que Ha, 808 State–Pacific State (Masseys Conga Mix), Magma (6)–Eliphas Levi, Homelife–Stranger, Michael Gregory Jackson–Unspoken Magic, Dora Morelenbaum–Avermelhar, Simone (3)–Tudo Que Voce Podia Ser, The Experience Unlimited–People, Otis G. Johnson–I Got It, Mel & Tim–Keep The Faith
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: John Martyn–Small Hours, Stephen Whynott–A Better Way, April Fulladosa–Sunlit Horizon, Sylvain Kassap–Plancoet, Manu Dibango–Night In Zeralda, Henri Texier–Hocoka Time, Nivaldo Ornelas–O Que Ha, 808 State–Pacific State (Masseys Conga Mix), Magma (6)–Eliphas Levi, Homelife–Stranger, Michael Gregory Jackson–Unspoken Magic, Dora Morelenbaum–Avermelhar, Simone (3)–Tudo Que Voce Podia Ser, The Experience Unlimited–People, Otis G. Johnson–I Got It, Mel & Tim–Keep The Faith

Отзывы о товаре Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5053760116219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Everything Above The Sky
Жанр
Jazz
Трек-лист
John Martyn–Small Hours, Stephen Whynott–A Better Way, April Fulladosa–Sunlit Horizon, Sylvain Kassap–Plancoet, Manu Dibango–Night In Zeralda, Henri Texier–Hocoka Time, Nivaldo Ornelas–O Que Ha, 808 State–Pacific State (Masseys Conga Mix), Magma (6)–Eliphas Levi, Homelife–Stranger, Michael Gregory Jackson–Unspoken Magic, Dora Morelenbaum–Avermelhar, Simone (3)–Tudo Que Voce Podia Ser, The Experience Unlimited–People, Otis G. Johnson–I Got It, Mel & Tim–Keep The Faith
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: John Martyn–Small Hours, Stephen Whynott–A Better Way, April Fulladosa–Sunlit Horizon, Sylvain Kassap–Plancoet, Manu Dibango–Night In Zeralda, Henri Texier–Hocoka Time, Nivaldo Ornelas–O Que Ha, 808 State–Pacific State (Masseys Conga Mix), Magma (6)–Eliphas Levi, Homelife–Stranger, Michael Gregory Jackson–Unspoken Magic, Dora Morelenbaum–Avermelhar, Simone (3)–Tudo Que Voce Podia Ser, The Experience Unlimited–People, Otis G. Johnson–I Got It, Mel & Tim–Keep The Faith
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Everything Above The Sky (Astral Travelling With Luke Una) (5053760116219) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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