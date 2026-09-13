Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка
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Описание товара Cannibal Corpse - Eaten Back To Life (Coloured) (0039841615173) виниловая пластинка
Eaten Back to Life — дебютный студийный альбом американской дэт-метал-группы Cannibal Corpse, выпущенный в 1990 году на лейбле Metal Blade Records. Издание на цветном виниле к 35-летию. Группа Cannibal Corpse была создана в декабре 1988 года в городе Буффало, Нью-Йорк, из двух распавшихся команд: Tirant Sin и Beyond Death. В первой играли гитарист Боб Русей, барабанщик Пол Мазуркевич и вокалист Крис Барнс, во второй — гитарист Джек Оуэн и бас-гитарист Алекс Уэбстер. В 1990 году группа записала свой первый студийный альбом Eaten Back to Life. Крис Барнс приложил личные связи, и оформлением альбома занялся известный по Dead World Comics художник Винсент Лок. Продюсером альбома стал Скотт Бернс, о котором рассказывает Джек Оуэн: «Мы работали в студии с 11 утра до полуночи или даже дольше с небольшим перерывом, доводя Скотта до потери разума своей неопытностью и бесконечными вопросами о музыкальной индустрии. Некоторые сессии длились так долго, что он не возвращался домой и спал на полу в нашем отеле!» В альбоме также поработал ещё один знакомый Криса Барнса — Глен Бентон из дэт-метал-группы Deicide. Альбом был запрещён в Германии и ряде других стран из-за оформления обложки, продавалась только цензурная версия, запрет на оригинал был снят лишь в июне 2006 года.
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