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Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка

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Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Fleetwood Mac
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721523
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Загружаем...
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Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Fleetwood Mac
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Man of the World - Fleetwood Mac, Jean - Walter Egan Feat. Lindsey Buckingham, Draw the Line - Dave Mason, Only Love is Left Alive - Walter Egan Feat. Christine Mcvie, Ring of Fire - Billy Burnette, Gold Dust Woman - Bob Welch Feat. Stevie Nicks & Mick Fleetwo, Breakway - Dave Mason, New Dress - Jonatha Brooke Feat. Neil Finn, Silvery Sleep - Walter Egan Feat. Christine Mcvie, Jamming - David Garfield Feat. Mike Campbell & Brandon Fields, Someone Like You - Walter Egan Feat. Lindsey Buckingham,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка

В очередном выпуске виниловой коллекции Many Faces исследуется менее известная сторона группы Fleetwood Mac, а также творчество её прошлых и нынешних участников. Издание на цветном виниле. Чрезвычайно сложно представить себе группу, которая полностью меняет составы и стилистические подходы, а получается неизменно хорошо - если, конечно, вы не Fleetwood Mac, созданная в Великобритании как бескомпромиссная британская блюзовая группа в конце 60-х. В конечном итоге в течение десятилетия труппа постепенно превратилась в отполированную поп-рок-группу и в процессе стала одной из самых влиятельных американских групп 70-х. В коллекции «The Many Faces Of Fleetwood Mac» мы отправимся в кроличью нору, чтобы изучить менее известную сторону группы, а также сделать обзор работы большинства из 18 ее бывших и нынешних участников. В завершение нашего путешествия мы насладимся выступлениями группы на одном из самых популярных концертов за их полувековую карьеру.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Fleetwood Mac
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Man of the World - Fleetwood Mac, Jean - Walter Egan Feat. Lindsey Buckingham, Draw the Line - Dave Mason, Only Love is Left Alive - Walter Egan Feat. Christine Mcvie, Ring of Fire - Billy Burnette, Gold Dust Woman - Bob Welch Feat. Stevie Nicks & Mick Fleetwo, Breakway - Dave Mason, New Dress - Jonatha Brooke Feat. Neil Finn, Silvery Sleep - Walter Egan Feat. Christine Mcvie, Jamming - David Garfield Feat. Mike Campbell & Brandon Fields, Someone Like You - Walter Egan Feat. Lindsey Buckingham,
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
В очередном выпуске виниловой коллекции Many Faces исследуется менее известная сторона группы Fleetwood Mac, а также творчество её прошлых и нынешних участников. Издание на цветном виниле. Чрезвычайно сложно представить себе группу, которая полностью меняет составы и стилистические подходы, а получается неизменно хорошо - если, конечно, вы не Fleetwood Mac, созданная в Великобритании как бескомпромиссная британская блюзовая группа в конце 60-х. В конечном итоге в течение десятилетия труппа постепенно превратилась в отполированную поп-рок-группу и в процессе стала одной из самых влиятельных американских групп 70-х. В коллекции «The Many Faces Of Fleetwood Mac» мы отправимся в кроличью нору, чтобы изучить менее известную сторону группы, а также сделать обзор работы большинства из 18 ее бывших и нынешних участников. В завершение нашего путешествия мы насладимся выступлениями группы на одном из самых популярных концертов за их полувековую карьеру.


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


Various Artists - The Many Faces Of Fleetwood Mac (Coloured) (8430717000154) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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