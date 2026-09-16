Various Artists - The Many Faces Of Metallica (Coloured) (8430717000208) виниловая пластинка

Трек-лист

Ain't My Bitch - Shadowbomb, Wherever I May Roam - Mystic Force, Jump Into the Fire - Dangerfield, of Wolf and Man - Nedra, Battery - Trelleborg, Enter Sandman - Leaving Eden, Nothing Else Matters - Stiletto Ghetto, One - Steal the Show, the Frayed Ends of Sanity - Charlie Bonnett III, Good to See You - Samson, Powergame - Tokyo Blade, Give 'Em Hell - Witchfynde, Burner - Motorhead, Denim & Leather - Saxon, Wratchild - Paul Di'anno, Blitzkrieg - Blitzkrieg, the Small Hours - Holocaust, Crash Cou