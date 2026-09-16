Top.Mail.Ru
Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка - фото 1
Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
Solid State Survivor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка - фото 1
  • Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
Solid State Survivor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Technopolis, Absolute Ego Dance, Rydeen, Castalia, Behind The Mask, Day Tripper, Insomnia, Solid State Survivor
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Technopolis, Absolute Ego Dance, Rydeen, Castalia, Behind The Mask, Day Tripper, Insomnia, Solid State Survivor



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469539543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yellow Magic Orchestra
Альбом (сингл)
Solid State Survivor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Technopolis, Absolute Ego Dance, Rydeen, Castalia, Behind The Mask, Day Tripper, Insomnia, Solid State Survivor
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Technopolis, Absolute Ego Dance, Rydeen, Castalia, Behind The Mask, Day Tripper, Insomnia, Solid State Survivor


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (8718469539543) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...