Top.Mail.Ru
Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vikings Ii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721507
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vikings Ii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
War Is Coming, Battle Of Brothers, Bjorn's Choice, Vikings Return Home, Rollo's Trial, Ragnar Says Goodbye To Gyda, Rollo Tries To Regain Ragnar's Trust, Vikings Attacked, Jarl Borg Attacks Kattegat, Ragnar Reunites With Family, Ragnar, Bjorn Sneak Into Kattegat, Battle For Kattegat, Jarl Borg And Ragnar Make Peace, Aslaug In Pain, Ragnar Describes The Blood Eagle, Ragnar Meets Ingstad, Aslaug Gives Birth, Athelwulf Is Ambushed, Athelstan Translates Scrolls, Vikings Retreat, Vikings Mourn Their
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: War Is Coming, Battle Of Brothers, Bjorn's Choice, Vikings Return Home, Rollo's Trial, Ragnar Says Goodbye To Gyda, Rollo Tries To Regain Ragnar's Trust, Vikings Attacked, Jarl Borg Attacks Kattegat, Ragnar Reunites With Family, Ragnar, Bjorn Sneak Into Kattegat, Battle For Kattegat, Jarl Borg And Ragnar Make Peace, Aslaug In Pain, Ragnar Describes The Blood Eagle, Ragnar Meets Ingstad, Aslaug Gives Birth, Athelwulf Is Ambushed, Athelstan Translates Scrolls, Vikings Retreat, Vikings Mourn Their Dead, Porunn's Metaphorical Swim, Horik Propositions Floki, Horik Asks Floki To Kill, Horik Watches Game, Feeding Rollo Poison Mushrooms, Erlendur Shown Sword Of Kings, Horik's Forces Attack, Killing Horik - King Ragnar



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vikings Ii
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
War Is Coming, Battle Of Brothers, Bjorn's Choice, Vikings Return Home, Rollo's Trial, Ragnar Says Goodbye To Gyda, Rollo Tries To Regain Ragnar's Trust, Vikings Attacked, Jarl Borg Attacks Kattegat, Ragnar Reunites With Family, Ragnar, Bjorn Sneak Into Kattegat, Battle For Kattegat, Jarl Borg And Ragnar Make Peace, Aslaug In Pain, Ragnar Describes The Blood Eagle, Ragnar Meets Ingstad, Aslaug Gives Birth, Athelwulf Is Ambushed, Athelstan Translates Scrolls, Vikings Retreat, Vikings Mourn Their
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: War Is Coming, Battle Of Brothers, Bjorn's Choice, Vikings Return Home, Rollo's Trial, Ragnar Says Goodbye To Gyda, Rollo Tries To Regain Ragnar's Trust, Vikings Attacked, Jarl Borg Attacks Kattegat, Ragnar Reunites With Family, Ragnar, Bjorn Sneak Into Kattegat, Battle For Kattegat, Jarl Borg And Ragnar Make Peace, Aslaug In Pain, Ragnar Describes The Blood Eagle, Ragnar Meets Ingstad, Aslaug Gives Birth, Athelwulf Is Ambushed, Athelstan Translates Scrolls, Vikings Retreat, Vikings Mourn Their Dead, Porunn's Metaphorical Swim, Horik Propositions Floki, Horik Asks Floki To Kill, Horik Watches Game, Feeding Rollo Poison Mushrooms, Erlendur Shown Sword Of Kings, Horik's Forces Attack, Killing Horik - King Ragnar


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Vikings Ii (Trevor Morris) (Coloured) (8719262037496) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...