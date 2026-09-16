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Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка

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Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 1
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 2
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 3
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 4
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 5
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 6
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Sit Down And Listen To
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 1
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 2
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 3
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 4
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 5
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 6
  • Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721501
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Sit Down And Listen To
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Antartica, One, Inhaler, Jackie Cane, My Autumn's Done Come, 2 Wicky, Frosted Flake Wood, Eden, Vinegar & Salt, Sad Song, Someone, The World Is Mine, Sometimes, The Last Thing I Need Is You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Antartica, One, Inhaler, Jackie Cane, My Autumn's Done Come, 2 Wicky, Frosted Flake Wood, Eden, Vinegar & Salt, Sad Song, Someone, The World Is Mine, Sometimes, The Last Thing I Need Is You

Отзывы о товаре Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
Sit Down And Listen To
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Antartica, One, Inhaler, Jackie Cane, My Autumn's Done Come, 2 Wicky, Frosted Flake Wood, Eden, Vinegar & Salt, Sad Song, Someone, The World Is Mine, Sometimes, The Last Thing I Need Is You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Antartica, One, Inhaler, Jackie Cane, My Autumn's Done Come, 2 Wicky, Frosted Flake Wood, Eden, Vinegar & Salt, Sad Song, Someone, The World Is Mine, Sometimes, The Last Thing I Need Is You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hooverphonic - Sit Down And Listen To (Coloured) (8719262038783) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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