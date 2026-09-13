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Ost - Mars (Nick Cave & Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - Mars (Nick Cave & Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка

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Ost - Mars (Nick Cave &amp; Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Mars (Nick Cave &amp; Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mars
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Mars (Nick Cave &amp; Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Mars (Nick Cave &amp; Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721498
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mars
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mars Theme, Mars, Daedalus, Earth, Science, Space X, Space Station, Symphony Of The Dead, Planetarium, Towards Daedalus, Life On Mars
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Mars (Nick Cave & Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка

Ник Кейв и Уоррен Эллис представляют эпический, чудесный саундтрек к «Марсу», шестисерийному сериалу канала National Geographic. Этот телесериал рассказывает вымышленную историю первой команды астронавтов, отправившихся на Марс в 2033 году. Режиссёром сериала выступил Эверардо Гут, продюсерами — Рон Ховард и Брайан Грейзер. Премьера состоялась в ноябре 2016 года. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Ник Кейв и Уоррен Эллис создали идеальный саундтрек к захватывающей и одновременно пугающей миссии на далекой планете, где человечество борется за выживание и процветание в этом новом мире. Одиннадцать треков, включая заглавный трек сериала, который обладает той же космической электронной атмосферой, что и альбом Nick Cave and the Bad Seeds «Skeleton Tree», также выпущенный в 2016 году.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Mars (Nick Cave & Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mars
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mars Theme, Mars, Daedalus, Earth, Science, Space X, Space Station, Symphony Of The Dead, Planetarium, Towards Daedalus, Life On Mars
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ник Кейв и Уоррен Эллис представляют эпический, чудесный саундтрек к «Марсу», шестисерийному сериалу канала National Geographic. Этот телесериал рассказывает вымышленную историю первой команды астронавтов, отправившихся на Марс в 2033 году. Режиссёром сериала выступил Эверардо Гут, продюсерами — Рон Ховард и Брайан Грейзер. Премьера состоялась в ноябре 2016 года. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Ник Кейв и Уоррен Эллис создали идеальный саундтрек к захватывающей и одновременно пугающей миссии на далекой планете, где человечество борется за выживание и процветание в этом новом мире. Одиннадцать треков, включая заглавный трек сериала, который обладает той же космической электронной атмосферой, что и альбом Nick Cave and the Bad Seeds «Skeleton Tree», также выпущенный в 2016 году.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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