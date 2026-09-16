Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка
2LP — ограниченный тираж винила красного и зеленого цветов плотностью 140 г с дымовым эффектом. Mutant в сотрудничестве с Back Lot Music с гордостью представляют физический носитель саундтрека к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» от Universal Pictures с музыкой композитора Александра Деспла, двукратного лауреата премий «Грэмми» и «Оскар». Чтобы создать музыку к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» режиссёр Гарет Эдвардс обратился к своему выдающемуся другу, двукратному обладателю премии «Оскар» Александру Деспла ( «Отель «Гранд Будапешт» «Форма воды »), который работал с Эдвардсом над « Годзиллой ». «Мне очень повезло, что я делаю музыку для такой кинофраншизы, которая десятилетиями приносила мне огромное удовольствие как кинозрителю», — говорит Деспла. «Я мечтал писать музыку для таких фильмов с подросткового возраста, и вот я здесь», — добавляет он со смехом, — «часть «Мира Юрского периода», почти подросток». «Возрождение» — это уже второй раз, когда Деспла берётся за франшизу и унаследовал и адаптировал культовые музыкальные мотивы, написанные артистом, которого он считает своим «вечным кумиром», легендарным Джоном Уильямсом: Деспла ранее уже брался за этот вызов в фильмах « Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» и «Части 2». «Джон Уильямс написал фантастическую мелодию для «Парка Юрского периода» которую я теперь могу переосмыслить, переиначить и переделать так, чтобы она пошла на пользу нашему фильму», — говорит Деспла. «Я хотел не просто цитировать музыку Джона, а тонко её повторить или использовать в оригинальной музыке, которую я написал для фильма, в игровой и содержательной манере». Продолжая наследие таких композиторов, как Джон Уильямс, Дон Дэвис и Майкл Джаккино, Александр Деспла воплощает динамичный фильм « Мир Юрского периода: Возрождение» с одинаковой помпезностью и нежностью, говорит Мо Шафик соучредитель Mutant. Прекрасные фортепианные мелодии смягчают грохот ударных в этом прекрасном и незаменимом дополнении к франшизе «Парк Юрского периода».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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